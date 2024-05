Ahmed Alnaouq, el palestino que recolectaba historias de Gaza para romper estereotipos

Iñigo Gurruchaga Corresponsal. Londres Miércoles, 1 de mayo 2024, 15:35 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Ahmed Alnaouq, de 29 años, había terminado un máster en Periodismo Internacional en la Universidad de Leeds tras licenciarse en Literatura Inglesa. Podía expresarse a través del proyecto online 'We are not numbers' (No somos números), que creó con una oenegé estadounidense promotora de la ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión