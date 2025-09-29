Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gazatíes frente a un edificio atacado por Israel. EP

Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo

Las organizaciones internacionales alertan del peligro que corren 25 bebés en incubadoras y cientos de pacientes en hospitales amenazados por los combates

Z. Aldama

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:28

Puede que la paz en Gaza sea de lo que más se habla en los despachos de gobiernos y de instituciones internacionales alarmadas por lo ... que cada vez más gente considera un genocidio, pero sobre el terreno lo que continúa imperando es la guerra. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen avanzando en sus operaciones para lograr el control de Ciudad de Gaza, donde más de 800.000 palestinos han decidido ya evacuar la localidad pese a las escasas alternativas residenciales que quedan en la Franja. Los militares hebreos calculan que cada día se marchan entre 30.000 y 50.000 más, por lo que los desplazados internos pronto sumarán un millón.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  2. 2 Los fallos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para mantener el control de Las Canteras
  3. 3 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  4. 4 Arranca la fase de oposición de la estabilización sanitaria: la más masiva y polémica de Canarias
  5. 5 El Ayuntamiento suspende 3 años de empleo y sueldo al exjefe de Parques, investigado en el caso Valka
  6. 6 Canarias se libra del impacto de la borrasca Gabrielle y la Aemet avisa: «No se descartan lluvias»
  7. 7 La viñeta de Morgan de este lunes 29 de septiembre
  8. 8 Más de 300.000 patinetes requerirán (y no lo saben) de seguro en Canarias a partir de enero de 2026
  9. 9 Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria: un conflicto al rojo vivo
  10. 10 La UD Las Palmas no está para fiestas en casa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo

Más de 800.000 palestinos huyen de una Ciudad de Gaza sitiada por el ejército hebreo