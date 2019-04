May se ofrece a dimitir para la siguiente fase del Brexit

"Sé que algunas personas temen que si votáis a favor del Acuerdo de Retirada yo lo tome como un mandato para lanzarme a la segunda fase (del Brexit) sin el debate que necesitamos tener. No lo haré. He escuchado lo que estáis diciendo", ha anunciado May en la Comisión 1922 de Westminster.

"Le pido a todo el mundo en esta sala que apoye el acuerdo para que podamos completar nuestra histórica obligación de acatar la decisión del pueblo británico de abandonar la Unión Europea de una forma suave y ordenada", ha indicado.

Después, la 'premier' se ha declarado "preparada" para dejar el cargo antes de lo previsto para "hacer lo correcto para el país y para el partido". "Sé que hay un deseo de un nuevo enfoque y un nuevo liderazgo para la segunda fase de las negociación del Brexit y no me interpondré en el camino", ha afirmado.

La Cámara de los Comunes ya ha rechazado dos veces --una el 15 de enero y otra el 12 de marzo-- el acuerdo del Brexit, pero Downing Street pretende forzar una tercera votación este viernes con la intención de que sea la definitiva. El presidente de la cámara baja, John Bercow, ha advertido de que no podrá ser el mismo texto.

Hasta ahora, una mayoría de conservadores se ha negado a dar luz verde al Acuerdo de Retirada por el 'backstop' o el mecanismo de emergencia diseñado por las partes para evitar que con la ruptura vuelva la 'frontera dura' entre Irlanda del Norte e Irlanda.

No obstante, algunos 'tories' han comenzado a ceder y sopesan aprobar el acuerdo del Brexit por considerar que es la menos mala de todas las opciones posibles en estos momentos, que incluyen una salida caótica, cancelar el divorcio o celebrar un segundo referéndum.

Otros aún resisten y exigen un compromiso claro de May sobre su propia salida. "Era inevitable", ha dicho la legisladora conservadora Pauline Latham. "Parece que ha tomado la decisión correcta. Ha entendido el estado de ánimo del partido, lo cual ha sido una sorpresa", ha indicado a Reuters.

Entretanto, los diputados británicos se preparan para votar a las 20.00 horas una nueva tanda de enmiendas sobre el Brexit que contemplan hasta ocho opciones distintas. Los resultados se conocerán una hora después.

Estaba previsto que Reino Unido abandonara la Unión Europea el 29 de marzo, pero May consiguió la semana pasada que sus colegas europeos accedieran a una prórroga hasta al 12 de abril, nueva fecha límite.