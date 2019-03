May prepara el retraso del ‘brexit’ al no prosperar otra votación del acuerdo

Votación frustrada

La líder conservadora tenía intención de someter a votación esta semana, antes de la cumbre europea de este jueves, el acuerdo del brexit que negoció con el bloque europeo, a pesar de que el documento fue tumbado por abrumadora mayoría en dos ocasiones.

Sin embargo, el plan de May quedó desbaratado después de que el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, recordase el lunes al Gobierno que no podía presentar la moción sobre el acuerdo otra vez si no había cambios significativos en el texto.

Bercow, la máxima autoridad en los Comunes, citó al "Erskine May", un texto autorizado de legislación parlamentaria y procedimiento, para argumentar que una moción derrotada no puede ser sometida a otra votación durante el actual curso parlamentario.

Al término de la reunión de los martes del gabinete, un portavoz de May dijo que los ministros evaluaron en profundidad la medida de Bercow y que la jefa del Gobierno manifestó su "absoluta determinación" a conseguir un brexit con acuerdo.

"La primera ministra -añadió- ha sido muy clara a lo largo (de este proceso) de que quiere que (el acuerdo) pueda concretarse lo antes posible", añadió la fuente oficial.