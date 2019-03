May pide a la UE una prórroga del ‘brexit’ hasta el 30 de junio

En la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes, May afirmó que, como jefa del Ejecutivo británico, no está dispuesta a prolongar más tiempo el proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

Evitar las elecciones europeas

Agregó que esa posibilidad no sería de interés de «nadie» y constituiría algo «inaceptable» puesto que los británicos votaron hace casi tres años en un referéndum a favor de salir de la UE.

Mil días

May confía en poder presentar por tercera vez el acuerdo del brexit que negoció durante casi dos años con la UE, si bien ya ha sido rechazado dos veces por los Comunes, en enero y marzo.

No obstante, el presidente de la cámara baja, John Bercow, ha advertido al Gobierno de que no puede someter otra vez a votación el tratado si no hay cambios significativos.

Por su parte, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, avisó en los Comunes de que hoy se cumplen mil días desde el plebiscito del brexit y acusó a la primera ministra de haber dejado «correr el reloj» durante ese tiempo, porque ha fracasado en convencer a los diputados de las virtudes de su pacto.