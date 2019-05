May insiste en pactar el ‘brexit’ con la oposición pese a la falta de avances

La posición de May está además debilitada por la perspectiva de que sufrirá una dura derrota en las elecciones europeas del próximo día 23, lo que puede endurecer los pasos para obligarla a fijar un calendario para su renuncia.

El ala euroescéptica del Partido Conservador cree, sin embargo, que ese plan es un callejón sin salida y ha advertido de que no aceptará la unión aduanera permanente con la UE que proponen los laboristas, dado que ese marco limitaría la capacidad del Reino Unido para fijar sus políticas comerciales.

En la reunión semanal con su gabinete de Gobierno, en el que los ministros están profundamente divididos sobre la hoja de ruta que debe llevar a la ruptura con la Unión Europea , May insistió este martes en que el diálogo con la formación que lidera Jeremy Corbyn es la mejor opción para materializar el divorcio, informó un portavoz de Downing Street.

Bloqueo parlamentario

Un portavoz oficial de Downing Street, el despacho oficial de May, indicó hoy que espera que esa votación haya tenido lugar antes del receso veraniego, lo que puede producirse a partir de mediados de julio, o incluso alargarse hasta agosto.

Ya no se marca como fecha límite el día de las elecciones al Parlamento Europeo, la próxima semana, ni tampoco el 2 de julio, un plazo con el que se evitaría que los diputados británicos tomen posesión de sus escaños en la Cámara comunitaria.

El impás en el que se encuentra el proceso del brexit mantiene bloqueada la Cámara de los Comunes, que no ha celebrado votación alguna desde principios de abril.

Diálogo

Si bien no han trascendido avances significativos en los contactos entre el Gobierno y los laboristas, la primera ministra ha querido enviar una señal de optimismo al mandar a Bruselas a uno de sus negociadores del brexit, Olly Robins, para dialogar sobre posibles cambios en el documento que sienta las bases de la futura relación comercial entre ambos lados del Canal de la Mancha.

Una modificación de ese texto, que la UE vería con buenos ojos, permitiría incorporar al acuerdo del brexit la unión aduanera que reclama el partido de Corbyn.

Bruselas ha acogido la visita de Robins con frialdad. El portavoz jefe de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, reiteró que el proceso de salida del Reino Unido está en "pausa" y que continuará en ese estado hasta que "ocurra algo en Londres".

Los laboristas no solo quieren forjar una unión aduanera con el resto del bloque comunitario, también exigen a May que les otorgue garantías de que un futuro primer ministro británico no podrá dar marcha atrás a esa decisión.