May, inamovible respecto a Gibraltar y centrada en convencer al Parlamento

El acuerdo técnico sobre los parámetros que regirán la retirada británica del bloque comunitario y la declaración política preliminar se someterán a la aprobación de los restantes 27 Estados miembros de la UE en la cumbre que tendrá lugar este domingo en Bruselas, un trámite que May confía en solventar, no así la posterior votación en el Parlamento británico.

En una sesión de preguntas y respuestas con ciudadanos británicos en Radio 5 Live de la cadena BBC, la premier reconoció que el acuerdo aún debe terminar de sellarse el domingo en la capital belga, si bien "más allá de eso" está centrada en convencer a los parlamentarios, tanto de dentro como de fuera de sus filas, para que den su apoyo al acuerdo en la posterior votación en Westminster.

A pesar de las reticencias que ha expresado el Estado español respecto a la redacción del artículo 184 del borrador del acuerdo de retirada porque, a su juicio, no brinda las suficientes garantías jurídicas de que Madrid tendrá la última palabra en cualquier futuro acuerdo sobre Gibraltar, May afirmó hoy que no cambiará su postura.