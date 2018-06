La UE deja para diciembre el grueso de la reforma del euro

Quiebras bancarias

Rescates y deuda

Más vaga es la conclusión sobre el Sistema Europeo de Garantía de Depósitos, dónde solo "invitan al Eurogrupo a trabajar en una hoja de ruta para empezar las negociaciones políticas" sobre el mismo, sin precisar cuándo ni cómo esperan ponerlo en marcha.

El pilar clave que falta en la unión bancaria no encuentra consenso por el recelo de países como Holanda o Alemania a pagar por los desmanes de la banca en otros.

"No sé lo que significa una reforma del euro, si significa que trabajaremos juntos para llevar la economía de la UE a un mayor éxito (...) o que cuando no haga mis deberes puedo llamarte y me ayudarás", dijo el primer ministro holandés, Mark Rutte, que encabeza la oposición a la reforma.

Rutte insistió en que están "en contra de los países que no hacen sus deberes" y llamó a "poner las finanzas nacionales en orden".

También los países nórdicos, los bálticos, Irlanda o Bélgica son, con distintos matices, reacios a reformas de calado.