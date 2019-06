La crisis migratoria en EE UU y México, en una sola imagen

John Michael Torres, del grupo proderecho de los inmigrantes La Unión del Pueblo Entero (LUPE), explicó a Efe que la muerte del padre y su hija en el río no fue una "sorpresa" para él, pues estos sucesos lamentablemente se producen demasiado a menudo.

La oficina del Alguacil del condado de El Paso (Texas) no ha confirmado si la joven mujer hallada hoy en un canal en el área de San Elizario/Clint, cerca al río Bravo, es una inmigrante, pero se teme que engrose la cifra de muertos en la frontera con México , entre ellos cinco niños en las últimas semanas.

Criminalizar la migración

Aquellos que logran entrar al país sufren el hacinamiento en centros de detención, la separación de familias y la detención de menores que están siendo llevados a lugares que no reúnen las condicIones necesarias y donde pueden ser víctimas de abusos, según han denunciado organizaciones proinmigrantes.

Familias desfavorecidas

Cansados de esperar

Familiares de Óscar y Valeria señalaron que la familia decidió cruzar el río Bravo al estar cansados de esperar durante dos meses en la población mexicana de Matamoros la oportunidad de solicitar asilo político ante las autoridades estadounidenses.

Su muertes "representan un fracaso en la respuesta a la violencia y la desesperación que empujan a las personas a emprender viajes peligrosos en busca de una vida digna y segura", dijo Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Esto se complica por "la ausencia de vías seguras para que las personas busquen protección, dejándolas sin otra opción que arriesgar sus vidas", agregó Grandi.

En ese sentido, Torres señaló que si los agentes no patrullasen por las zonas donde es más seguro cruzar el río, los inmigrantes no se jugarían la vida en zonas más peligrosas y donde no hay tanta presencia de los uniformados estadounidenses.