Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente ruso, Vladimir Putin, sube a un avión tras su reunión con Donald Trumo Reuters

Alfombra roja en Alaska

Una vez más el presidente de EE UU se ha quitado de en medio en cuanto ha comprobado la determinación del dictador ruso, hacia el que siente una cercanía personal preocupante

José María de Areilza

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:29

El esperado encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska ha confirmado los peores presagios de los ucranianos. Los dos presidentes no han llegado ... a ningún acuerdo sobre un alto el fuego y la invasión rusa continúa. Putin no tiene incentivos para negociar nada distinto de una victoria. Su objetivo de convertir el país vecino en un territorio vasallo o un Estado fallido sigue intacto. No acepta la vaga propuesta de Trump de frenar su ofensiva y pactar un reparto territorial, basado en el control efectivo sobre las provincias ucranianas invadidas, porque aspira a conseguir mucho más.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia sorprende a quienes están de vacaciones en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Una tormenta con truenos sorprende a Maspalomas
  3. 3 Multa a un pasajero que obligó a desviar un vuelo destino a Lanzarote por fumar, ir borracho e insultar a pasajeros
  4. 4 Una colisión cerca de Agüimes deja 4 heridos leves y daños materiales
  5. 5 La covid repunta en Canarias y dispara la venta de test: «Es un error creer que ya no hay riesgo»
  6. 6 Urbanismo tumba las 548 alegaciones de Las Torres
  7. 7 La ULPGC vuelve al ranking de las mil mejores universidades y la ULL baja un escalafón
  8. 8 El Ayuntamiento retira su apoyo al 30º Masdanza en plena investigación de Anticorrupción
  9. 9 El calor no da respiro: los termómetros, por encima de los 30 grados
  10. 10

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Alfombra roja en Alaska

Alfombra roja en Alaska