La inmovilidad retira a Isabel II de la celebración de su Jubileo

La reina Isabel II no acudirá, este viernes, a la misa de acción de gracias por su reinado, en la catedral de San Pablo, porque sintió malestar, el jueves, durante la contemplación del desfile 'Trooping The Colour', desde el balcón del Palacio de Buckingham. Sus portavoces señalaron que la decisión de no acudir al servicio religioso fue tomada por la reina «con gran reticencia».

La reina padece desde hace meses «problemas episódicos de movilidad», según la descripción oficial. En febrero, alertó a dos militares, en su primera recepción tras recuperarse de la covid, de que, «como ven, no puedo moverme». Las imágenes sugirieron que padecía agarrotamiento en las piernas. En octubre, había pasado una noche hospitalizada para la realización de test, cuya naturaleza no fue desvelada.

Isabel II es una mujer religiosa, que ha hablado con frecuencia del papel esencial que la fe tiene en su vida. Habría considerado el servicio como uno de sus actos más sentidos en la celebración del Jubileo. Pero sus portavoces explicaron que la procesión era ya un reto difícil para la soberana, antes de que sintiera la incomodidad en el acto inicial del Jubileo.

La reina mostró dificultades para subir el escalón que lleva al balcón del Palacio de Buckingham, cuando salió junto a su primo Eduardo, duque de Kent, para contemplar el regreso del desfile militar. Sonrió constantemente y mostró buen humos cuando salió, por segunda vez, para contemplar, junto a más miembros de su familia, la exhibición aérea de aviones militares.

Espinosos

El anuncio de su renuncia a presidir el servicio religioso llegó anoche, antes de que participase, en el exterior del castillo de Windsor, en un acto simbólico que daba la señal para iluminar miles de almenaras y luces en Reino Unido y en países de la Commonwealth, celebrando las siete décadas de su reinado. Isabel II caminó un trecho ayudada por un bastón, algo frecuente en sus últimas apariciones públicas.

No se esperaba la presencia de la reina en el espectáculo del sábado, organizado en torno al Palacio de Buckingham por la Familia Real y la BBC, que vería por la televisión. Y se había especulado sobre la posibilidad de que compareciese de nuevo en el balcón, el domingo, para resaltar el desfile civil que aspira a representar facetas de su reinado, último evento oficial del Jubileo.

El príncipe Carlos, acompañado de su esposa Camila, tomará el relevo de la reina en el servicio religioso, como está ocurriendo en diferentes actos en los últimos meses. Ambos dieron un tono informal a las celebraciones multitudinarias del jueves, parándose a charlar con espectadores del desfile, camino de su residencia, en Clarence House, muy cerca de Buckingham.

Se espera que los duques de Sussex, Enrique y Meghan, acudan al servicio religioso. El morbo sobre su presencia es incitado por los medios, críticos de sus declaraciones y actividades en los últimos meses. Anoche se anunció también que el duque de York, Andrés, no acudirá a la misa en San Pablo porque ha contraído la covid. Se evita así un asunto espinoso para la imagen de la monarquía británica.