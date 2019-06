$!Impuestos, ‘brexit’ y drogas en las elecciones al liderazgo ‘tory’

Un total de once parlamentarios, entre ellos los exministros Boris Johnson y Dominic Raab y los actuales titulares Michael Gove y Jeremy Hunt , se han postulado ya para el cargo, lo que se confirmará al cierre del periodo de nominaciones.

Otros candidatos han debido precisar por su parte si se han drogado alguna vez, de modo que se ha sabido que Hunt consumió una bebida de yogur con cannabis cuando de joven viajó por India; Rory Stewart consumió opio en una boda en Irán; Raab, McVey, Leadsom y Hancock fumaron porros como estudiantes y el resto niega haberlo hecho.

Johnson dijo en 2007 que había fumado cannabis y consumido cocaína cuando era adolescente.

Los aspirantes más partidarios del "brexit" son Johnson, que aboga por una salida con o sin pacto el 31 de octubre y no pagaría la factura del divorcio si la UE no accede a ciertas peticiones de Londres; Raab, que no descarta suspender el Parlamento si bloquea la retirada del club europeo; y Gove, abierto a prorrogar la fecha de la partida.

También en el ala dura, Leadsom quiere un "brexit" radical pero bien gestionado y McVey que defiende una salida a toda costa.

Hancock y Hunt, que votaron por la permanencia en el bloque, quieren una salida con acuerdo; al igual que Stewart, que crearía asambleas ciudadanas para llegar a un consenso.

Javid quiere renegociar el acuerdo pero no prorrogar la fecha del "brexit"; Sam Gyimah no descarta un segundo referéndum y Harper ampliaría el periodo de negociación.

Al inicio hoy de la campaña, Johnson ha anticipado en un artículo periodístico que, si llega al poder, reducirá los impuestos para las rentas altas -al igual que haría Javid-.

Según extractos de su manifiesto, Hunt bajaría el impuesto de sociedades; Hancock gravaría a las empresas de internet y Gove reformaría el impuesto sobre el valor añadido (IVA).