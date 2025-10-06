Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mazal Tazazo, ante el retrato de su amiga Daniel Cohen, asesinada, y de otras víctimas en el lugar del festival Nova.

«Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»

Mazal Tazazo se salvó milagrosamente del atentado terrorista de Hamás contra este concierto al aire libre, el escenario más sangriento del 7-O con 378 asesinados

Pablo M. Díez

Enviado especial al Festival Nova (Israel)

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:06

Comenta

Morir para sobrevivir. Eso es lo que tuvo que hacer, o al menos pretenderlo como si fuera real, Mazal Tazazo para no ser una de ... las 378 personas que fueron asesinadas en el festival de música electrónica Nova el 7 de octubre de 2023. Dicho concierto al aire libre, que iba a durar un fin de semana en pleno desierto del Néguev y a solo cinco kilómetros de la frontera con Gaza, fue el escenario más sangriento de los atentados de Hamás contra Israel aquel trágico 7-O. De sus 1.200 víctimas mortales, casi un tercio perecieron en el Nova: 344 civiles, la mayoría jóvenes que habían venido a pasar una noche de fiesta y música, y 34 agentes de seguridad. Además, otras 44 personas fueron secuestradas y llevadas a Gaza. Para no acabar en una bolsa de cadáveres o en un túnel de Hamás, Mazal Tazazo tuvo que contener tanto la respiración y hacerse tan bien la muerta que logró engañar a los terroristas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  3. 3 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  4. 4 La Aemet anuncia un nuevo paraguas de tierra que llegará a Canarias acompañado de calor
  5. 5 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  7. 7 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  8. 8

    «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 6 de octubre
  10. 10 Batería de San Juan: otra oportunidad perdida por Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»

«Me hice la muerta para sobrevivir en el Festival Nova»