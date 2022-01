La UE no evacuará por ahora a las familias de diplomáticos de Ucrania Josep Borrell pide «no dramatizar» sobre la situación en Kiev, después de que EE UU y Reino Unido hayan optado por retirar al personal de sus embajadas

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. / FOTO: ep | VÍDEO: AT

Calma, paz y diplomacia. Ha sido el mensaje que han querido transmitir los ministros de Asuntos Exteriores de la UE a su entrada al Consejo que debatirá, entre otras, la creciente escalada de tensión en Ucrania. Frente a la decisión de EE UU y Reino Unido de retirar a sus diplomáticos de Kiev ante la «creciente amenaza» de una invasión por parte de Rusia, Josep Borrell ha asegurado que la UE, por ahora, no evacuará a las familias de sus diplomáticos. «No vamos a hacer lo mismo porque no conocemos ninguna razón específica (...) No creo que debamos dramatizar», ha dicho antes de su reunión con los ministros europeos y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

La situación en Ucrania es el debate central del encuentro en Bruselas, en el que también se discutirá la situación en Siria, Libia, Mali y Sudán, entre otros. Ante las amenazas de Moscú, los Veintisiete han acordado mostrar unidad y trabajan en un plan de respuesta contundente. El despliegue militar ruso en la frontera con Ucrania –que Bruselas estima en unos 140.000 soldados–, «sacude las bases fundacionales de la Unión Europea», ha destacado el ministro español, José Manuel Albares. El diplomático ha apostado por la vía de la disuasión ante los gestos intimidatorios de Rusia «a través de medios pacíficos». «La unidad va a prevalecer», ha reiterado.

Un escenario «cercano a la guerra»

El ministro de Exteriores de Dinamarca, Jeppe Kofod, no descarta que Rusia vaya más allá y ha asegurado que «Europa debe estar preparada para reaccionar con sanciones nunca vistas», que deberían ir «más allá» de aquellas que se tomaron en 2014, cuando Moscú anexionó Crimea.

El ministro luxemburgués, en cambio, descarta la posibilidad de una guerra inminente. «No imagino una intervención militar. Estamos en un escenario de evitar esa situación y es nuestra labor como diplomáticos», ha asegurado. El canciller de Lituania, por su parte, estima que una escalada en las tensiones y un escenario «cercano a la guerra es posible». En ese sentido, el país báltico apuesta por «unanimidad» sobre la respuesta europea y un estrecho alineamiento con EE UU.

A medida que la presión sobre Kiev aumenta, Alemania se ha mostrado abierta a ayudar económica y financieramente al país. Berlín, sin embargo, ha bloqueado la venta de armas a Ucrania. Preguntada sobre la posibilidad de que Rusia fuera retirada del sistema de mensajería bancario Swift, la ministra alemana, Annalena Baerbock, ha asegurado que «es una posibilidad», pero ha destacado que «las medidas más duras» podrían no ser el arma más adecuada en este contexto.