El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una foto de archivo. REUTERS

Von der Leyen afirma que una acción europea «contundente» tendrá un «enorme impacto» sobre la guerra en Ucrania

El bloque comunitario discutirá su seguridad y el décimo noveno paquete de sanciones a Rusia en la cumbre de Copenhague este miércoles

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 30 de septiembre 2025, 08:28

Cuando han pasado tres años y siete meses del inicio de la invasión rusa a Ucrania, Bruselas cree que Europa se encuentra en un momento ... decisivo en el que una «acción contundente» por su parte puede tener «un enorme impacto» sobre el conflicto. Así lo ha asegurado este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha invitado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a participar en el quinto colegio de comisarios centrado en Defensa que ha organizado esta institución. Una reunión previa a la cumbre de líderes en Copenhague, que debatirá sobre la seguridad europea y la iniciativa de crear un 'muro de drones' frente a Rusia.

