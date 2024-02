El ultra Tucker Carlson revienta el aislamiento occidental a Putin con una rocambolesca entrevista

Volodímir Zelenski afronta una compleja crisis política añadida a la guerra tras el cese del jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni. Sin embargo, es muy probable que este viernes haya apretado aún más los puños por la tribuna internacional que ha conseguido su principal rival, el presidente ruso, Vladímir Putin, con la entrevista difundida en la noche del jueves por el polémico presentador Tucker Carlson en su propio canal digital en la red X. Confusión, desasosiego y pasmo. Esa es la misma sensación con la que diferentes analistas, sobre todo de EE UU, han recibido las dos horas y cuarto de cómoda conversación con el jefe del Kremlin.

La pregunta que se hacen es cómo el líder que hace dos años Occidente se conjuró para sancionar, apartar y aislar como a un miserable ha logrado romper el cerco y transformarse hoy en un individuo cuyas rocambolescas declaraciones llevan ya más de 79 millones de visualizaciones en menos de dieciséis horas.

Llueve sobre mojado. La inesperada popularidad ganada por Putin, sobre el que pesa una orden de detención internacional a causa de los crímenes en Ucrania, tiene un antecedente claro en el proceso de cómo ha conseguido arraigarse en el Capitolio. Sea producto de la propia batalla política interna en EE UU –sobre todo, en época preelectoral–, las simpatías de cierto sector del republicanismo hacia Rusia, o bien por una mezcla de ambas, el caso es que el presidente estadounidense asiste a inéditas resistencias a mantener la ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Biden ha colisionado contra un frontón en el Congreso que, según los mismos analistas, hubiera sido impensable hace menos de un año y representa la metáfora de cómo el líder ruso se ha podido infiltrar a modo de gota malaya en el extremismo estadounidense.

Ampliar El presidente ruso se explayó durante dos horas y quince minutos. Reuters

Cabe situar en esa lógica sus amables referencias a Donald Trump durante la entrevista con Carlson en el dorado salón del Kremlin. «Hemos recibido numerosos insultos y calumnias de varias generaciones de políticos», afirma el presidenre ruso en esta conversación donde hace una excepción con George W. Bush y Trump, a quien denomina «una refrescante ruptura. Es muy popular en Rusia, aunque quizá eso no le sirva de nada», añade en alusión a las elecciones presidenciales de noviembre. Tan encendida es su defensa del mangante republicano que se muestra convencido de que «si volviera a ganar, nuestras líneas de comunicación se abrirían al instante». Putin recuerda que durante su estancia en la Casa Blanca «no había guerra» y ahora, en cambio, «no tenemos ningún diálogo con el presidente Biden».

Corresponsales detenidos

No hay referencia alguna a los cargos que afronta Trump en el banquillo o a su presunto rol como agitador en el contexto del asalto al Capitolio en enero de 2021, lo que deja claro el clima benéfico de la primera entrevista que el jefe del Kremlin concede a un periodista extranjero desde el comienzo de la invasión.

Y he ahí otro de los motivos de sorpresa de los columnistas occidentales, ya que el Gobierno ruso mantiene en prisión a dos corresponsales de EE UU, Evan Gershkovich, de 'The Wall Street Journal', y Alsu Kurmasheva, empleada de Radio Liberty, además de haber bloqueado medios nacionales, forzado la salida del país de otros periodistas internacionales y establecido una estricta presión sobre el colectivo que continúa dentro. Todo resulta de un disparate tremendo. De Gershkovich llega a decir que hacía labores de «espionaje» y fue «pillado con las manos en la masa», lo que este viernes ha supuesto un severo comunicado de rechazo del 'Journal'. Pero es que el esfuerzo de exculpación propia llega más lejos y a todos los temas; así, en un momento de la conversación aduce que la guerra con Ucrania también la comenzaron los ucranianos

Oliver Darcy, en un análisis en la CNN, explica como Putin ha conseguido una «enorme victoria propagandística» ante una «audiencia global» mientras Peter Baker asevera en 'The New Yor Times' que «ha ganado una plataforma». aparte de mostrar su sorpresa porque «ya no se le ve tan aislado». En una línea parecida, la BBC opina que el canal de Carlson «ofrece una oportunidad para que el Kremlin llegue a una audiencia más amplia, potencialmente comprensiva y fuertemente conservadora en Estados Unidos». La corporacion británica abre una interesante reflexión sobre Europa. Después de dos años de iniciada la guerra en Ucrania, «la política en el continente está cambiando. Las encuestas muestran niveles crecientes de vacilación entre el público europeo sobre continuar el apoyo a Ucrania. Varios partidos populistas de derecha, algunos de ellos con tendencias prorrusas, han tenido éxito en las elecciones de varios países», advierte

Los medios rusos, en cambio, saludan efusivamente la repercusión de la entrevista que, como recoge 'Pravda', rebasó los veinte millones de visitas dos horas y media después de la emisión. El medio se entretiene en recoger la opinión de decenas de estadounidenses en las redes sociales, todas ellas a favor de Putin y que oscilan desde los insultos a Biden hasta el «después de ver la entrevista estoy deseando hacerme ciudadano ruso» y los elogios al presentador.

El polémico periodista conservador evitó las preguntas más incómodas. Reuters

El potal 'Político' contextualiza en su crónica de este viernes que Carlson es un provocador experto y que ha cuestionado con frecuencia la ayuda estadounidense a Ucrania. De ideología muy conservadora y propagandista de cabecera de Trump, ha sido una de las estrellas de la cadena de Rupert Murdoch desde qu fuera fichado en 2009. Sin embargo, sus denuncias sobre falsos manejos para dar la victoria a Joe Biden en 2020 le costaron a la Fox una indemnización multimillonaria a una de las empresas de recuento de votos de aquellos comicios, lo que desencadenó el despido de Carlson el año pasado.

Negacionista del cambio climático y contrario a la inigración, desde entonces tiene su canal, llamado Tucker Carlson on X. Además de Putin, ha llevado a su programa a Trump (perseguido por la Justicia), el brasileño Jair Bolsonaro (perseguido por la Justicia), el argentino Javier Milei y el húngaro Viktor Orban. Apareció recientemente con Santiago Abascal, lider de Vox, en las protestas ante la sede socialista de Madrid. Cree que hay una conspiración en marcha para reemplazar a los blancos.

De la entrevista en Moscú, grabada el pasado martes, según Carlson, se han derivado algunos titulares en los medios mundiales. Putin afirma, por ejemplo, que la guerra podría terminar «en cuestión de semanas» y que él mismo solicitó a Washington su mediación para «llegar a un acuerdo» consistente en que Ucrania ceda a Rusia el terreno que demanda para detener los combates.

Ampliar La entrevista fue grabada el pasado martes en un imponente salón del Kremlin. EP

En ese sentido, el jefe del Kremlin culpa a EE UU y Occidente de perpetuar la guerra al hacer oídos sordos y mantener el envío de armas a Kiev. «¿No sería mejor negociar con Rusia? Estamos preparados para ese diálogo», anuncia, antes de ufanarse porque entiende que los líderes occidentales han comprobado que carecen de cualquier posibilidad de una «victoria estratégica» sobre su país.

En otro momento de la entrevista, el mandatario añade que «no tenemos ningún interés en invadir Polonia, Letonia ni cualquier otro lugar», salvo que cualquiera de esos países quisiera «atacar Rusia». Carlson le pregunta a renglón seguido: «¿Por qué cree que EE UU podría haber lanzado un ataque sorpresa contra Rusia?». A lo que Putin, con rostro de sopresa cómplice, responde: «Nunca dije eso. ¿Esto es un talk show o una conversación seria?» Esa sí es buena», replica el periodista entre risas.

«No vimos nada nuevo»

A la vista del tono, cabe preguntarse si el jefe del Kremlin desveló alguna clave valiosa sobre cómo solucionar la crisis bélica en Ucrania. Respuesta de la Unión Europea: «No vimos nada nuevo. Putin repitió todas las mentiras, distorsiones y manipulaciones», que han sido « la causa directa de inmenso sufrimiento, crímenes de guerra y atrocidades cometidos contra los ucranianos», según manifestó la portavoz de Exteriores, Nabila Massrali, antes de lamentar que se le diera al mandatario esta «oportunidad propagandística».

El propio Carlson ha reconocido este viernes que quizá la entrevista se le fue un poco de control, aunque en su caso se refirió al prolijo repaso histórico que hizo Putin sobre el este de Europa desde tiempos de los romanos y Gengis Khan.