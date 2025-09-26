Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Cambio en un impuesto de Las Palmas de Gran Canaria: el tributo sobre las construcciones tendrá nuevas bonificaciones
Alice Weidel, líder de AfD, en una rueda de prensa en la sede del partido. Reuters

La ultra AfD tendrá que buscar nueva sede nacional tras ser desahuciada por su casero en Berlín

Alternativa para Alemania incumplió el contrato de alquiler al celebrar una fiesta electoral no autorizada

Juan Carlos Barrena

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:18

La ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) tendrá que abandonar su sede central en la capital alemana el año próximo por orden judicial, tras perder un ... proceso contra su casero, que acusó a la formación xenófoba y antieuropea de incumplimiento de contrato. Aunque AfD consiguió que la Audiencia de Berlín rechazará su expulsión inmediata del edificio que ocupa desde 2022 en el barrio de Wittenau del distrito de Reinickendorf, el partido no podrá evitar la rescisión anticipada del contrato de alquiler.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  2. 2 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  3. 3 Agüimes se planta: «Que alguien pare a esa señora, ya no podemos más»
  4. 4 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  5. 5 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias
  6. 6 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  7. 7 La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos
  8. 8 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar
  9. 9 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  10. 10 Intervenidos en el Puerto de Las Palmas 130 kg de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La ultra AfD tendrá que buscar nueva sede nacional tras ser desahuciada por su casero en Berlín

La ultra AfD tendrá que buscar nueva sede nacional tras ser desahuciada por su casero en Berlín