Ampliar Soldados ucranianos en Pokrovsk. REUTERS

Ucranianos se despiden del Donbás ante el avance ruso: «Nací y crecí aquí, me casé y tuve a mis hijos aquí... No me quiero ir» Las fuerzas de Putin se sitúan ya a 4 kilómetros de Pokrovsk, una ciudad del frente oriental estratégica para Moscú. La evacuación de civiles es una prioridad