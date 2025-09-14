Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 15 de septiembre de 2025
Volodímir Zelenski, presiente de Ucrania. Afp

Ucrania reivindica dos ataques contra la red ferroviaria rusa que causan cuatro muertos

Los sabotajes provocaron descarrilamientos en las regiones de Oriol y Leningrado

T. Nieva

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:42

Ucrania ha llevado cabo dos operaciones de sabotaje durante este fin de semana contra la red ferroviaria rusa que han causado al menos cuatro muertos, ... según informó una fuente del servicio de Inteligencia militar de Kiev (GUR). Este organismo, en cooperación con unidades del ejército, planificó y ejecutó esta doble intervención en la región rusa de Oriol el sábado y cerca de Leningrado este domingo, donde descarrilaron dos trenes.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 942 docentes de la península se incorporan a las aulas canarias y los interinos sin trabajo bajan a 150
  2. 2 Vivienda detecta casi 9.000 pisos turísticos ilegales anunciados en Canarias y pide su retirada a las plataformas
  3. 3 Declarada la prealerta por oleaje y viento en Canarias
  4. 4 El presupuesto de 2026 se perfila con recortes: 28 millones menos de ingresos y 40, de gastos
  5. 5 El mango y el aguacate, grandes protagonistas en Mogán
  6. 6 Muere un joven en un accidente de moto en Tenerife
  7. 7 De 2 a 29 estudios en seis años: el sector del videojuego se consolida
  8. 8 Un hombre en estado crítico tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Morro Jable
  9. 9 Un hombre de 38 años herido por una agresión con arma blanca en La Palma
  10. 10 Viera y Jesé, a fuego lento

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ucrania reivindica dos ataques contra la red ferroviaria rusa que causan cuatro muertos

Ucrania reivindica dos ataques contra la red ferroviaria rusa que causan cuatro muertos