Ucrania derriba un avión ruso en un bombardeo que deja al menos nueve muertos

La Fiscalía General de Ucrania reporta ya nueve muertos, entre ellos tres niños, tras el bombardeo llevado a cabo por el Ejército ruso contra la región ucraniana de Dniepropetrovsk en la madrugada de este viernes. Durante la incursión Rusia ha utilizado casi un total de 40 tipos distintos de armamento, entre drones, cohetes y misiles de crucero lanzados desde aviones Túpolev-22M3, uno de los cuales, según el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Ucrania, Mykola Oleshuk fue derribado por la defensa antiaérea de su país.

«Por primera vez, las unidades antiaéreas de la Fuerza Aérea, junto con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania (GUR), destruyeron un bombardero estratégico ruso de largo alcance Tu-22M3, que portaba misiles de crucero X-22», declaró Oleshuk. Anteriormente, la GUR precisó a la publicación RBK que, en el momento de su derribo, «el avión se encontraba a 300 kilómetros del territorio ucraniano tras haber realizados ataques» y cayó sobre la región rusa de Stávropol, cuyo gobernador, Vladímir Vladímirov, informó de la muerte de uno de los cuatro pilotos del avión, la hospitalización de dos que pudieron catapultarse y la búsqueda de uno más que también pudo evacuarse a tiempo el avión. Según sus palabras, fue un «fallo técnico» lo que motivó la caída del bombardero.

Es la primera vez desde el comienzo de la guerra que un Tu-22M3 supersónico ruso con capacidad para portar armas atómicas es abatido. El año pasado fue ya destruido este mismo aparato por las fuerzas ucranianas, pero fue mientras se encontraba estacionado en un aeródromo. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Iliá Yevlash, calificó la destrucción del Tu-22M3 como la «represalia» por los últimos bombardeos rusos contra objetivos civiles.

Ampliar Los bomberos trabajan para apagar el fuego en un edificio golpeado por un misil. EFE

El bombardeo ruso de este viernes ha afectado a la ciudad de Dnipró, en donde se han contabilizado tres fallecidos y 16 heridos por los bombardeos, y a la localidad de Sinelnikovski (seis muertos y dos heridos), además de cuantiosos daños en más de una decena de viviendas, según el ministro del Interior, Ígor Klimenko, El balance podría aumentar a medida que avancen los trabajos de descombrados de los edificios alcanzados por las explosiones. La estación de ferrocarril de Dnipró sufrió también desperfectos y tuvo que suspender su actividad durante unas horas.

«Cada Estado que proporciona sistemas de defensa antiaérea a Ucrania, cada líder que ayuda a convencer a sus socios de que esas armas antiaéreas no deberían estar almacenadas sino a disposición de ciudades y comunidades reales que están siendo atacadas por terroristas, todos los que apoyan nuestra defensa son salvadores de vidas. Debemos derrotar al terrorismo ruso. Esta es una necesidad no sólo para nuestro Estado, no sólo para los ucranianos, es una necesidad global», manifestó el presidente Volodímir Zelenski después de saber de este último ataque. Según sus palabras, «cada misil, cada ataque debe ser repelido. El mundo puede garantizarlo, nuestros socios tienen las capacidades necesarias. Esto se ha demostrado especialmente en los cielos de Oriente Próximo y debería funcionar en los cielos de Europa». El miércoles, otro ataque masivo ruso contra la ciudad ucraniana de Chernígov, al norte de Kiev, acabó con la vida de 18 civiles y causó casi 80 heridos.