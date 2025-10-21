Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Barça manda al descanso con doblete de Fermín
Putin y Trump se saludan en la anterior reunión de agosto en Alaska. Reuters

Trump y Putin suspenden la reunión de Hungría

La Casa Blanca informa que las conversaciones quedan «en pausa» después de que el Kremlin rechazara negociar sobre las condiciones que planteaba el presidente estadounidense

T. Nieva

Martes, 21 de octubre 2025, 17:54

Comenta

La Casa Blanca ha anulado los planes para una reunión entre Donald Trump y Vladímir Putin en Budapest. El encuentro, anunciado hace cinco días, se ... ha suspendido abruptamente con un mensaje filtrado a la agencia Reuters y la cadena CBS en el que el Gobierno estadounidense indica que «no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El depósito de escombros en los puntos limpios de Gran Canaria cambiará para evitar la picaresca
  2. 2 La polémica con la Naciente y la Ley del Deporte: «Si no puedo beberme una cerveza con mis amigos, me quedo en casa»
  3. 3 Se levanta el precinto municipal al Café Madrid
  4. 4 La asociación de vecinos de La Montaña de Gáldar responde: «Fue una humillación injusta e innecesaria»
  5. 5 El novedoso cambio de la ayuda a domicilio: los barrios de Las Palmas de Gran Canaria serán atendidos por cuatro empresas
  6. 6 Alertan del colapso de las urgencias hospitalarias en Canarias por mil camas ocupadas por pacientes con alta
  7. 7 Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India
  8. 8 Carreteras cortadas y restricciones al tráfico en Gran Canaria hoy martes 21 de octubre
  9. 9 Agaete tiembla con un terremoto de magnitud 2.2
  10. 10 Primer revés de NC: los concejales que se fueron a Primero Canarias no son tránsfugas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Trump y Putin suspenden la reunión de Hungría

Trump y Putin suspenden la reunión de Hungría