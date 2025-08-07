Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vladímir Putin y Donald Trump, en un encuentro en 2018 durante una cumbre del G20 en Buenos Aires. Reuters

Trump y Putin se reunirán en los próximos días para hablar sobre Ucrania

El lugar del encuentro es una incógnita aunque el jefe del Kremlin, con una orden de arresto internacional, apuesta por Emiratos Árabes

Álex Bustos

Corresponsal. Moscú

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:42

Todo en marcha para que Vladímir Putin y Donald Trump se vean las caras. El asesor del jefe del Kremlin en política exterior, Yuri Ushakov, ... informó este jueves que los equipos diplomáticos ruso y estadounidense «están empezando a prepararse para una importante reunión» entre los presidentes de las dos superpotencias y han iniciado contactos para acordar su agenda de trabajo. Moscú quiere que el encuentro se celebre la «próxima semana», entre el 10 y el 15 de agosto, aunque asume que podría retrasarse. «Es difícil predecir cuántos días tomarán sus preparativos», reconoció.

