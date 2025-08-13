Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificios de la región de Donetsk bombardeados por el ejército ruso. Afp

Las tropas invasoras rusas rompen la defensa ucraniana y avanzan en Donetsk

Kiev llama a 30.000 soldados a perseguir a los grupos de asalto enviados por Moscú, algunos de los cuales se han infiltrado vestidos de civiles

Miguel Pérez

Miguel Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:29

Volodímir Zelenski ha viajado este miércoles a Berlín sumido en un caos militar estratégico. Sus defensas han sido desbordadas en una pequeña zona del frente ... de Donetsk, pero amenaza con desbaratar toda la resistencia en esta provincia que Moscú ha conquistado parcialmente y que Vladímir Putin codicia. De hecho, el avance invasor en este territorio puede ser una baza para el jefe del Kremlin en una futura negociación de un proceso de paz.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  3. 3 El vuelco de un tráiler en el muelle genera atascos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Convocan huelga indefinida en los servicios de atención a las emergencias en Canarias
  5. 5 Ramírez confirma el fichaje de Lukovic y juega al despiste con la rescisión de Jaime Mata
  6. 6 El rescate del búnker ocupado del Confital permitirá recuperar las salinas
  7. 7 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando
  8. 8 PP-AV se personará como acusación en la causa por la muerte de Miguel en su furgón
  9. 9 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  10. 10 Pedro Sánchez y Fernando Clavijo se reunirán el lunes en Lanzarote

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las tropas invasoras rusas rompen la defensa ucraniana y avanzan en Donetsk

Las tropas invasoras rusas rompen la defensa ucraniana y avanzan en Donetsk