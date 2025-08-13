Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Friedrich Merz y Volodímir Zelenski, en su encuentro en Berlín. AFP

Una 'habitación secreta' para Merz y Zelenski en Berlín para conversar con Trump y sus aliados europeos

La videoconferencia ha sido blindada contra el espionaje ruso y reúne a la UE, la OTAN y los seis países con un alto peso en Europa que se han coaligado para buscar la paz en Ucrania, donde no figura España

Miguel Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 13:54

La cumbre virtual sobre la guerra de Ucrania convocada este miércoles por el canciller alemán se desarrollará desde una sala secreta del Gobierno en Berlín. ... Así lo ha publicado el diario 'Bild', donde se afirma que Friedrich Merz ha elegido un «piso secreto» en coordinación con los servicios secretos con el fin de que no pueda ser espiada por la Inteligencia rusa.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La detenida por supuestamente acabar con la vida de Miguel en Ojos de Garza era una okupa y ya había estado en la cárcel
  2. 2 Conducción de riesgo en La Feria: hacían zigzag con la moto y esquivaron a varios peatones antes de caer
  3. 3 Pillan a un menor de edad conduciendo en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  5. 5 Canarias se prepara para el espectacular eclipse de 2026: «Será un momento único»
  6. 6 Calor «inhumano» en el Insular y el HUC, con picos de 40 grados en oncología
  7. 7 El rescate del búnker ocupado del Confital permitirá recuperar las salinas
  8. 8 La Policía Nacional detiene a una joven, a la que se le relacionan al menos, 12 delitos de estafa
  9. 9 La ruta del bocata definitiva para este verano
  10. 10 La viñeta de Morgan de este miércoles 13 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una 'habitación secreta' para Merz y Zelenski en Berlín para conversar con Trump y sus aliados europeos

Una &#039;habitación secreta&#039; para Merz y Zelenski en Berlín para conversar con Trump y sus aliados europeos