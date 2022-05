Tres décadas sin Falcone, el 'mártir laico' de la antimafia

El brutal atentado contra Falcone acabó también con la vida de su esposa y sus tres de los miembros de su escolta. / e. c.

Era el 8 ó el 9 de mayo de 1992, María no se acuerda muy bien del día preciso, pero sí que tiene muy presentes las palabras que le dijo cuando fue a visitarle su hermano, el juez Giovanni Falcone: «Hay que actuar pronto contra la mafia porque está en peligro la democracia en nuestro país». El 23 de mayo, dos semanas después de aquella tétrica premonición, el propio Falcone, símbolo de la lucha contra el crimen organizado en Italia, era asesinado en un atentado de la Cosa Nostra siciliana, en el que perecieron además su esposa, la también magistrada Francesca Morvillo, y tres de los agentes de su escolta. «El primer episodio de los atentados contra nuestra democracia iba a ser la matanza de mi hermano, a la que siguió poco después la de su compañero, el juez Paolo Borsellino», cuenta María Falcone, que hoy preside la fundación que lleva su nombre, encargada de custodiar su memoria.

Aquella acción con la que los mafiosos hicieron saltar por los aires un tramo de la autovía entre Palermo y el aeropuerto de Punta Raisi provocó un terremoto en la sociedad italiana y marcó un punto de inflexión en la lucha contra la Cosa Nostra. Tres décadas después, diversos eventos recuerdan estos días a Falcone en Italia, donde está considerado una suerte de 'mártir laico' por su coraje y capacidad para revolucionar la forma de luchar contra el crimen organizado, todavía hoy el gran cáncer nacional.

«Con Falcone Italia fue primero capaz de derrotar a la Cosa Nostra y luego de poner en dificultad a las otras mafias. Marcó un momento histórico en el que la Justicia venció a las mafias mientras que el Estado hacía leyes antimafia que son todavía hoy de las mejores del mundo», explica la periodista francesa Marcelle Padovani, autora junto a Falcone del libro 'Cosas de la Cosa Nostra', una obra de referencia para la que realizó una serie de entrevistas con el magistrado.

Padovani rechaza la etiqueta de 'santo' o de 'héroe' para Falcone y lo considera un «servidor del Estado, pero no de un Estado imaginario que podría ser fantástico, sino del que existía cuando le tocó vivir. Esa fue su fuerza extraordinaria». Su capacidad por modernizar las bases de la lucha contra el crimen organizado la comprobó la reportera cuando fue invitada a un acto del Parlamento Europeo en recuerdo de Falcone: «La propia Eurocámara alabó su figura y puso como ejemplo a seguir por todos los países miembros la legislación antimafia que Italia sacó adelante en aquellos años».

Esas leyes eran fruto en buena parte de las reflexiones de este magistrado palermitano y de carácter reservado fallecido a los 53 años. «Consiguió construir el mundo de la antimafia», destaca Padovani. La hermana de Falcone concuerda en que su gran aportación fue que «inventó una lucha contra la mafia comenzando desde la base», con investigaciones «muy cuidadas» que seguían «el dinero sucio» y propiciaron que comenzaran a aparecer colaboradores de la Justicia entre los miembros de los clanes de la Cosa Nostra. También fue fruto de su intuición la creación de la Dirección Nacional Antimafia, todavía hoy el organismo más importante en la lucha contra el crimen organizado en Italia y en el que no pudo desembarcar al ser asesinado antes.

Teorías sobre complots

Pese a las sombras que han rodeado al atentado que acabó con su vida, más espesas aún en el caso de la muerte de Borsellino 57 días después, Padovani no cree que una parte desviada del Estado estuviera detrás de la muerte de Falcone. «Me dejan un poco perpleja las teorías de presuntos complots. Hubo un proceso extraordinario contra los asesinos de Falcone. Detuvieron y condenaron a todos», recuerda. El instigador último del asesinato fue Salvatore 'Totò' Riina, 'capo dei capi' de la Cosa Nostra, responsable de la etapa más sangrienta de la mafia siciliana y que sería arrestado al año siguiente. Riina falleció en 2017 en el área especial para presidiarios de un hospital de Parma tras pasarse 24 años en el '41 bis', el durísimo régimen carcelario contemplado para los jefes de los clanes mafiosos, querido especialmente por Falcone.

La impronta que dejó el asesinato del juez en la sociedad siciliana es palpable tres décadas después en personas como Dario Riccobono. Él era un chaval cuando tuvo lugar el crimen, que le pilló muy cerca, pues vivía con su familia en Capaci, la localidad donde tuvo lugar el atentado. «Fue nuestro 11-S. No conozco a nadie que no recuerde lo que estaba haciendo el 23 de mayo de 1992. Nos sacudió a todos e hizo que la gente se manifestara en las calles, harta de la violencia», explica Ricobbono, que forma parte del colectivo Addiopizzo, un movimiento de rechazo al pago del 'pizzo', el impuesto que cobran los mafiosos. «Todos sentimos algo de culpa aquel día y cuando después mataron a Borsellino. Eran personas normales. Ellos no eran héroes, sino que los cobardes éramos nosotros. Tras la matanza, la gente entendió de qué parte había que estar y que debían tomar partido».

Se hacía así realidad una de las ambiciones de Falcone, la creación de un movimiento popular de rechazo contra el crimen organizado porque, como decía, «con la mafia no puede acabar solo la magistratura». No se vislumbra aún en el horizonte el momento en que se cumpla otra de sus más célebres citas: «La mafia no es invencible. Es un hecho humano y como todos los hechos humanos tiene un inicio y tendrá también un final.