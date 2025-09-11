Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mandelson (izquierda) y Starmer, en su última foto juntos durante una visita del primer ministro a Washington. Reuters

Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein

Lord Mandelson definió al magnate acusado de pedofilia como su «mejor amigo» en el famoso libro de su 50º cumpleaños y le aconsejó cómo afrontar los cargos judiciales

M. Pérez

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:05

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha despedido a su embajador en Estados Unidos, Lord Mandelson, debido a las revelaciones sobre su amistad con el ... pedófilo Jeffrey Epstein. El libro sobre el 50º cumpleaños del magnate que se suicidó en prisión por sus vínculos con el tráfico sexual de menores continúa proporcionando disgustos a quienes colaboraron en su edición.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo
  2. 2 Queda aplazado el desahucio que dejaba a la familia de Moisés García en la calle con seis menores
  3. 3 Miedo e incertidumbre sobre el futuro de la gestión de Las Canteras
  4. 4 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  5. 5 Un hombre armado con un cuchillo atraca un supermercado en Jinámar y huye con el dinero
  6. 6 La viñeta de Morgan de este jueves 11 de septiembre
  7. 7 Kirian anunciará hoy el alta médica y su inminente vuelta a los terrenos de juego
  8. 8

    Matan a un líder juvenil aliado de Trump de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice el presidente
  9. 9

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania
  10. 10 El Gobierno español «asume» ante la UE limitar la venta de vivienda a no residentes en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein

Starmer despide a su embajador en EE UU por sus relaciones con Epstein