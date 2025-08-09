Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El precio humano de la invasión rusa se refleja en el parque de Kiev donde familiares y allegados dejan fotografías de soldados muertos. Reuters

Sánchez planta cara a Trump al cerrar filas con Zelenski: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania»

Coinciden en que no pueden cederse territorios y que el país debe participar en el diálogo con Putin

Ivia Ugalde

Ivia Ugalde

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:46

El anuncio de que Donald Trump y Vladímir Putin se verán las caras el próximo viernes para abordar una solución para la guerra en Ucrania ... desató este sábado una ofensiva diplomática por parte de Volodímir Zelenski. El mandatario de Kiev, firmemente convencido de que no puede haber negociaciones sobre el final del conflicto sin incluir en la mesa de diálogo al país invadido, telefoneó desde primera hora de la mañana a los principales líderes europeos para recabar apoyos. Una de las primeras conversaciones la reservó para el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien le ofreció un respaldo contundente. «Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Debemos permanecer unidos», aseguró el inquilino de La Moncloa en claro desafío a las intenciones del jefe de la Casa Blanca de celebrar únicamente una cumbre a dos bandas.

Sánchez planta cara a Trump al cerrar filas con Zelenski: «Nada sobre Ucrania sin Ucrania»

