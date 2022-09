Rusia comienza a reclutar a los reservistas para combatir en Ucrania

Un día después de anunciar la movilización de 300.000 reservistas para combatir en Ucrania, Rusia comienza a alistarlos. Miles de ciudadanos de todo el país comenzaron ayer a recibir documentos de reclutamiento y este jueves les han subido a autobuses para recibir entrenamiento, según recoge el diario 'New York Times'. De hecho, «en la primera jornada de movilización parcial, unos 10.000 ciudadanos llegaron por su propia voluntad a las oficinas de reclutamiento, sin esperar su convocación», ha asegurado a la agencia Interfax Vladímir Tsimlyanski, un portavoz del Estado Mayor.

«Me informaron de que tenía que presentarme a las 4 de la mañana en el Rassvet CDC y aquí estamos, esperando la orden», comenta Vitaly, uno de los reclutas en Ulan-Ude, capital de la república de Buriatia, al sur de Siberia. Este hombre hizo el servicio militar en el Lejano Oriente «hace mucho tiempo», subraya. Ahora, con 38 años y dos niños pequeños, teme lo que se avecina. Según recoge el medio ruso 'Arigus', los reclutas solo serán enviados al frente cuando adquieran los conocimientos necesarios.

El comisario militar de la república, Alexander Trubnikov, explica que los ciudadanos que hayan recibido una citación están obligados a presentarse en el punto de recogida señalada en la carta. En el reverso de la misma detalla los documentos a llevar: pasaporte, identificación militar, artículos de aseo y detalles de la cuenta bancaria para recibir la asignación monetaria después de ser enviado a una unidad militar. Luego se procederá con el entrenamiento y «solo después de la preparación completa, la adquisición de ciertas habilidades, se enviará personal militar a una misión de combate», zanja Trubnikov.

«Un Peskov no irá al frente»

A pesar de la obligación de presentarse que señala el comisario y el Gobierno ruso, parece ser que las normas no son para todos. O eso es lo que opina Nikolai Peskov, hijo del portavoz del Kremlin, Dmitri. «Siendo yo un Peskov, no es correcto que yo esté allí», decía el joven, de 32 años, en alusión a combatir en el frente. Aunque sus palabras eran sinceras, no lo era el llamamiento a reclutarle. En un vídeo que se ha hecho viral, un bloguero mantiene una conversación telefónica con Nikolai en la que se hace pasar por un reclutador del Ejército.

«Se le ha enviado hoy una convocatoria», dice Dmitri Nizovtsev, presentador de 'La política popular', un canal de YouTube creado por miembros del círculo del opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni. «En ella, hay un número al que tiene que llamar y mañana, a las 10.00 de la mañana, tiene que presentarse en un centro de convocación», prosigue en directo. El joven Peskov, concertado por un momento, le contesta: «Evidentemente no iré. Debe usted entender, que siendo yo un Peskov, no es correcto que yo esté allí».

Huídas del país

Los llamamientos empezaron horas después del discurso del jefe del Kremlin, al mismo tiempo que otros miles de ciudadanos huían del país por cualquier vía. «No quiero ir al frente. No quiero morir en esta guerra fratricida sin sentido», expresaba Dmitri, de 45 años, al llegar a Armenia. Las fronteras de Finlandia o Georgia también han sufrido atascos. No obstante, las autoridades han asegurado que, aunque el tráfico ha «aumentado algo» (4.824 rusos han cruzado la frontera hacia Finlandia frente a los 3.133 que lo hicieron la semana pasada), la situación es «estable» y está «bajo control».

Alemania, por su parte, se muestra dispuesta a acoger a «quien plante cara con valentía al régimen de Putin y se pone de esa manera en gran peligro, puede solicitar asilo por persecución política». La ministra federal de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser subraya en la entrevista que Alemania lleva meses acogiendo disidentes rusos perseguidos o amenazados de persecución y comenta que la «cada vez más brutal agresión de Rusia contra Ucrania» se ve acompañada de una represión interior creciente, sobre todo contra la prensa, los defensores de los Derechos Humanos y opositores.

El «desprecio ilimitado» del presidente ruso por las vidas humanas «no se detiene ni ante los propios soldados», afirma la política socialdemócrata, que cuenta con el respaldo de los otros dos socios del Gobierno tripartito en Alemania, verdes y liberales. Así, el ministro federal de Justicia, el liberal Marco Buschmann, declaró este jueves que «al parecer hay muchos rusos que abandonan ahora su patria. Quien odia la vía de Putin y ama las democracias liberales, es bienvenido entre nosotros en Alemania».

Entre tanto, organizaciones humanitarias, como la red de objetores de guerra Connection, ha advertido de los peligros de la movilización parcial ordenada por Putin para reforzar su Ejército con 300.000 hombres más. «Nadie entre los 18 y los 60 años puede estar seguro de no ser reclutado», afirma Rudi Friedrich, portavoz de Connection en los diarios del grupo Funke en los que subraya que su organización recibe actualmente muchas llamadas de rusos residentes en Alemania preocupados por sus familiares en Rusia. «Existe muy poca clarisas sobre quienes van a ser reclutados y quienes no, o todavía no», señala Friedrich, quien exige de las autoridades germanas flexibilidad a la hora de conceder asilo y no reclamar «documentos formales como el llamamiento a filas».