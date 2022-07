«Queremos tener relaciones estrechas con el País Vasco»

- ¿Conocía el episodio histórico de las llegada de los niños vascos durante la Guerra Civil?

-No con los detalles que he conocido recientemente, pero creciendo en Gales tenía un entendimiento de la Guerra Civil. Muchos galeses batallaron con las Brigadas Internacionales. El movimiento sindical y, en particular el sindicato de mineros, apoyaron con firmeza al Gobierno legítimo de España. Alguien, como yo, interesado en la historia del movimiento laborista, era consciente de la relación de Gales con la Guerra Civil. Yo crecí en el oeste, en Camarthen, que está muy cerca de Brechfa, donde se alojó a uno de los tres grupos de niños vascos.

- Lució hace unos días en el Parlamento de Cardiff una corbata que le regaló una refugiada judía en la Segunda Guerra Mundial.

- Es inevitable que en las circunstancias actuales pensemos sobre el impacto de la guerra en Ucrania con la perspectiva de lo que ocurrió hace 85 años. Hace quince días visité uno de los centros de bienvenida a familias ucranianas. Están ordenando su situación y pensando sobre su futuro. Pregunté a unos niños qué sentían viviendo en Gales y uno de 7 años señaló al cielo y me dijo: «No misiles». Cómo imaginar que a los siete años ha tenido que vivir tal experiencia. Aquellos que vinieron en 1937 tendrían experiencia directa de bombardeos de comunidades vascas, que ocurrieron poco antes de que tuviesen que marcharse.

- ¿Es Gales un país destacado por la acogida de refugiados?

- No quiero hacer grandes declaraciones sobre Gales como un lugar diferente a otros. Hay una larga tradición de ofrecer santuario a gente de otros lugares del mundo. En tiempos recientes, además de ucranianos, hemos acogido a gente de Siria y Afganistán. Mi experiencia personal es que, si vives en una comunidad con mucha gente de otros países, lo aceptas como algo cotidiano. Yo vivo en una zona de Cardiff que es la más multicultural de Gales, y es muy tranquila. Los lugares en los que hay tensiones son habitualmente los que tienen menos gente de fuera. Creo que hay que entenderlo como una ansiedad ante lo desconocido. Si lo ves cada día entiendes que es una fortaleza. Eso será tan verdad en Gales como en cualquier otro lugar.

- ¿El Memorando de Entendimiento con el Gobierno vasco es simbólico o material?

- Creo que hay beneficios reales. He hablado con dos viejos amigos del Gobierno vasco que han venido a la conmemoración y estamos de acuerdo en que no nos interesa simplemente firmar papeles. Queremos que se traduzcan en beneficios tangibles. Nuestra primera relación con el Gobierno vasco fue sobre política lingüística. La lengua galesa es hablada por un porcentaje similar a la población que habla vasco. Pudimos explicar nuestra experiencia. Hemos tenido intercambios sobre esa agenda en los últimos 50 años. Y hemos tenido lazos muy estrechos con Mondragón, por las cooperativas. Creamos un Centro de Cooperativas de Gales, tras una visita de la asociación de sindicatos a Mondragón hace unos 40 años. Esos vínculos son importantes para nosotros. Más recientemente, tras la creación de la autonomía galesa, hemos identificado cuatro o cinco regiones de la Unión Europea con las que, por razones específicas, queremos tener relaciones estrechas, y el País Vasco es una de ellas. Refleja nuestra historia pero también nuestro interés contemporáneo sobre energía marina, deporte y cultura, sobre lo que podemos aprender unos de otros sobre políticas de salud. Estamos muy comprometidos, y creo que el Gobierno Vasco también, en desarrollar los encuentros personales que hemos echado tanto de menos en los últimos dos años y medio.