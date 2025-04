Putin se ofrece a parar la guerra en la línea del frente y quedarse solo con las zonas ocupadas

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes pasado que esperaba «resultados» positivos sobre la posibilidad de un alto el fuego en Ucrania esta misma ... semana y su pronóstico está más cerca que nunca de cumplirse. Desde Rusia, su máximo dirigente, Vladímir Putin, ofreció anoche congelar los ataques en la actual línea del frente a cambio de quedarse con los territorios ocupados en Lugansk, Donetsk, Zaporiyia y Jersón.

Desde Ucrania, su rival, el presidente Volodímir Zelenski, realizó también una inusual declaración en la que señaló que su nación «está dispuesta a un alto el fuego incondicional» que facilite una negociación de paz. «Nuestro equipo, mañana (por hoy), tiene el mandato de debatir un alto el fuego incondicional o parcial. Estamos preparados para esta etapa», declaró el jefe de Estado.

Las manifestaciones de ambos enemigos encarnizados se produjeron a escasas horas de que Londres acoja este miércoles una minicumbre entre delegaciones de Estados Unidos, Ucrania, Francia, el Reino Unido y Alemania, continuación de la que tuvo lugar la semana pasada en París. De ésta, los estadounidenses esperan llevarse un documento consensuado con Kiev y los tres gobiernos europeos -referentes de la defensa militar continental- con las concesiones que estaría dispuesto a aceptar el gabinete de Zelenski. El propósito es enviárselo a Moscú a continuación para intentar lograr entre todos un punto de partida al diálogo.

La amenaza de Trump de salirse de la negociación y olvidarse de ella si no había pasos rápidos hacia una tregua parece haber surtido efecto en sus destinatarios. El presidente estadounidense llegó a señalar que los dos dirigentes del este de Europa serían «muy tontos» si rechazaran este proceso y mantuvieran su sangrienta confrontación.

Las claves 20% es el territorio de Ucrania que ha sido invadido y que pasaría a ser propiedad de Rusia.

Putin reveló este martes que su oferta es una correspondencia a los esfuerzos que se están haciendo para lograr la paz. Un alto el fuego «es el deseo y la propuesta de Estados Unidos, el deseo de los colegas europeos y el apoyo de Ucrania», dijo por su parte Zelenski, quien, sin embargo, todavía es reticente a condiciones impuestas por EE UU como que rechace el ingreso en la OTAN o que Washington reconozca la anexión de Crimea en 2014, lo que supondría que Kiev renuncia definitivamente a esa península como suya.

La oferta del presidente ruso no es totalmente nueva, pero sí más diáfana a la luz de los últimos acontecimientos. También 'de facto', la decisión de detener la guerra en la línea actual del frente implica que Rusia renuncia a continuar la invasión de Ucrania.

Una tregua sin trampa

Putin se reunió a principios de este mes con el enviado personal de Trump, Steve Witkoff, y a partir de ahí parece haber madurado la idea de quedarse con las zonas que ya se ha anexionado en las cuatro regiones del país vecino, pero dejaría sin tomar las partes que todavía ocupa el ejército ucraniano. Witkoff viajará a Moscú esta misma semana para volver a entrevistarse con el jefe del Kremlin, por lo que es posible que hoy no esté presente en Londres.

Declaración Zelenski anuncia que está dispuesto a un «alto el fuego incondicional» como desean EE UU y Europa

La Casa Blanca confía en que el proceso se encauce en breve. La portavoz, Karoline Leavitt, dijo este martes que el Gobierno «espera estar avanzando en la dirección correcta». Por su parte, Zelenski dejó claro que el establecimiento de un alto el fuego significa que «no habrá ataques contra nuestro territorio y, por lo tanto, no habrá respuestas similares. Si este alto el fuego es parcial, estamos listos para medidas similares. Si no atacamos al sector energético, no responderemos con ataques similares. Y, por lo tanto, si Rusia no utiliza armas de largo alcance, Ucrania tampoco las utilizará».