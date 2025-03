Putin se muestra favorable a una paz duradera más que a una tregua temporal

Cuando el pasado martes Estados Unidos y Ucrania llegaron a un acuerdo en Arabia Saudí para firmar una tregua con Rusia, muchos dieron por hecho ... que Donald Trump había logrado de antemano el beneplácito de Vladímir Putin. Pero es evidente que no fue así. Porque el presidente ruso ha tardado dos días en responder personalmente a la oferta que se le hizo desde Yeda. Lo ha hecho hoy en una rueda de prensa celebrada tras el encuentro con su homólogo bielorruso y aliado Alexander Lukashenko. «Estamos de acuerdo con la propuesta para cesar las hostilidades, pero la tregua debe servir para caminar hacia una paz duradera que solucione los problemas que han provocado esta crisis», ha afirmado.

El presidente ruso ha mencionado otros «matices» que se deben resolver antes de que callen las armas. Por ejemplo, ha preguntado qué sucede con el territorio que los ucranianos han ocupado en Kursk, donde los rusos han avanzado tras el recrudecimiento de los combates en los últimos días. «¿Significaría que todos los que están allí se irían? ¿Deberíamos liberarlos después de que hayan cometido numerosos crímenes contra la población civil, o los líderes ucranianos les ordenarán que se rindan? ¿Qué ocurrirá? No está claro», ha dicho Putin.

El mandatario también ha señalado que esta tregua beneficia más a Ucrania que a Rusia porque sus tropas «avanzan prácticamente en todos los sectores de la línea de contacto, y se dan todas las condiciones para asediar unidades bastante grandes». Por eso, se ha preguntado qué haran los ucranianos en los 30 días de la tregua propuesta. «¿Permitiría esto que Ucrania continúe con una movilización forzada y el suministro de armas para que las unidades recién movilizadas puedan entrenarse, o no se hará?», ha planteado.

Las dudas sobre la gestión de la tregua que Putin ha puesto sobre la mesa, y que discutirá esta tarde con el enviado de Estados Unidos a Oriente Próximo, Steve Witkoff, son numerosas: «¿Quién dará las órdenes de cesar las hostilidades? ¿Y qué valor tendrán estas órdenes a lo largo de los 2.000 kilómetros del frente? ¿Quién decidirá dónde se ha violado el posible acuerdo de alto el fuego y a quién se culpará de haberlo hecho?».

Es evidente que los «matices» que Putin quiere detallar no son poca cosa, aunque su visto bueno general de la tregua es un avance incontestable. «La idea es buena y la apoyamos totalmente, pero hay temas que debemos discutir y creo que debemos negociar con nuestros colegas y socios estadounidenses», ha afirmado el dirigente, antes de avanzar que discutirá todos estos términos en una conversación con Trump, quien ha hablado poco después de conocer el contenido de su rueda de prensa. «Es un discurso muy prometedor, pero está incompleto», ha dicho desde Washington en presencia del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. «Espero que Rusia haga lo correcto», ha concluido, pendiente de esa llamada de Putin.

Cesión de territorio

Las declaraciones de hoy suponen un alivio global, ya que los miembros del círculo más cercano de Putin habían dejado entrever desde el martes que el presidente se decantaría por una respuesta negativa a la tregua. Y los canales más nacionalistas de Rusia afirmaron que sería «una locura» e incluso «una traición» aceptarla.

Por si fuese poco, Yuri Ushakov, el principal asesor del Kremlin y segundo en el equipo negociador de Rusia, había planteado una serie de condiciones que Ucrania siempre ha afirmado no aceptaría jamás para lograr la paz: que ceda oficialmente las cuatro regiones ocupadas por Rusia –y anexionadas a través de una reforma constitucional–, que renuncie a integrarse en la OTAN, que rechace el envío de tropas de paz extranjeras y que el país se desmilitarice.

Crítica Moscú considera que el alto el fuego beneficia a Kiev porque sus tropas dan signos de debilidad

Cambio de postura El magnate reveló que ha hablado con Zelenski sobre el territorio que podría ceder a los rusos

No obstante, Trump ha revelado hoy que sí ha hablado con Zelenski sobre la cesión de territorio. «Hemos discutido sobre el terreno que mantendrían y el que no, así como otros detalles de un acuerdo. Porque en medio está una central eléctrica muy importante», ha comentado. «No es fácil, pero la primera fase es el alto el fuego», ha sentenciado Trump, quien también ha descartado el acceso de Ucrania a la OTAN: «Conocen la respuesta a eso desde hace 40 años». Eso sí, el presidente estadounidense ha afirmado, tajante, que no dejará desprotegidos a sus aliados: «Haremos lo necesario para que Rusia no les ataque».

Desde Kiev, el jefe del gabinete de Zelenski, Andriy Yermak, afirmó en una entrevista televisada que ni Ucrania ni Estados Unidos permitirán que la guerra «se convierta en un conflicto congelado» y avanzó que Europa estará presente en este camino hacia la paz «que justo acaba de empezar».

El ejemplo de Bielorrusia

Lo que Putin querría para Ucrania lo dejó claro durante su encuentro con Lukashenko. «Las relaciones entre Rusia y Bielorrusia son excelentes y podrían servir de ejemplo para otros países», afirmó. Sin duda, al régimen ruso le encantaría que en Kiev gobernase un títere como el de Minsk. Y no sería el único, porque Moscú tiene en marcha diversas campañas de influencia política en países de Europa del Este.

En Rumanía, por ejemplo, las elecciones del pasado mes de noviembre fueron anuladas por la injerencia rusa y el candidato más popular, Calin Georgescu, no podrá presentarse a las que se celebrarán el próximo mes de mayo por sus aparentes conexiones con el régimen de Putin. Precisamente, eso es lo que Zelenski quiere evitar en Ucrania, donde ya ha anunciado que no celebrará elecciones hasta que se pueda levantar la ley marcial, tal y como marca la legislación.

Desde Kiev, Zelenski calificó la respuesta de Putin de «una nueva manipulación», y añadió que el presidente ruso «está preparando el rechazo» a la tregua. «Tiene miedo a decirle a Trump que quiere continuar la guerra, seguir matando ucranianos. Por eso pone condiciones que harán cualquier cosa imposible», añadió, antes de lanzar un llamamiento a sus aliados para ejercer más presión sobre el Kremlin.