Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ucrania ya ha detenido a un sospechoso del asesinato. Reuters

La policía ucraniana encuentra un «rastro ruso» en el asesinato del exportavoz del Parlamento

Las autoridades realizan la primera detención de un sospechoso del asesinato de Andri Parubi

Álex Bustos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:44

Andri Parubi fue asesinado el pasado sábado 30 de agosto de un disparo. Las autoridades ucranianas ya han arrestado a un hombre acusado de ser ... el autor material del homicidio. Por ahora no ha trascendido la identidad del detenido pero la policía ucraniana ya señala a Rusia como cómplice. «Sabemos que este crimen no es casual. Hay en él un rastro ruso» ha apuntado este lunes Iván Vigivski, jefe de la policía ucranian, en su canal de Telegram. La detención se produjo 36 horas después del día del crimen en la región de Jmelnitski.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía
  2. 2 Voraz incendio junto a la parada de guaguas frente al Teatro Pérez Galdós
  3. 3 Inspección de Trabajo detecta irregularidades en el accidente mortal de una técnica en una obra
  4. 4 Fallece José Ignacio Fernández, tramitador del Juzgado de Instrucción 3 y de Violencia contra la Infancia
  5. 5 Amplio operativo policial en locales de ocio del Plaza, en el sur de Gran Canaria
  6. 6 Cuarto récord mensual consecutivo de captura de serpientes en Gran Canaria
  7. 7 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  8. 8 Contra la inseguridad: Las Palmas de Gran Canaria quiere siete nuevas cámaras de vigilancia en sus calles
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 1 de septimbre
  10. 10 Tenerife se prepara para actuar ante una erupción con un simulacro sin precedentes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La policía ucraniana encuentra un «rastro ruso» en el asesinato del exportavoz del Parlamento

La policía ucraniana encuentra un «rastro ruso» en el asesinato del exportavoz del Parlamento