Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 27 de agosto de 2025
Vista aérea de la Torre Eiffel y el río Sena, en París. Reuters

La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena

El principal sospechoso de esos crímenes múltiples es un joven tunecino que supuestamente mató a un francés, un argelino y a dos amigos con los que vivía en una casa okupa

Enric Bonet

Corresponsal. París

Martes, 26 de agosto 2025, 19:05

La Policía francesa apunta a la homofobia como el móvil del asesinato de cuatro hombres en Francia, cuyos cadáveres fueron encontrados a mediados de agosto ... en el Sena, cerca de París. Dos semanas después de ese misterioso hallazgo en el río capitalino, los agentes han avanzado en la resolución de este caso macabro. Consideran que supuestamente se debió a un asesino en serie: el joven tunecino Monji H, arrestado la semana pasada. A pesar de que el principal acusado no ha reconocido su culpabilidad, los responsables de la investigación están convencidos de que se trata del responsable de este suceso, tan grave como inhabitual.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  2. 2 Indestructible Amatucci: en el césped pese al drama familiar que ha vivido
  3. 3 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  4. 4 «No podemos salir de Santa Catalina con picaduras»
  5. 5 El Ayuntamiento actúa ante la presencia de ratas en el paseo de la playa de Las Canteras
  6. 6 Un menor y un hombre heridos de gravedad en el vuelco de un vehículo
  7. 7 Rescatan a dos de cuatro cachorros abandonados con su madre en el barranco de Silva
  8. 8 Tres que no valían y que ahora lucen y tiran del carro
  9. 9 «Me tiré las manos a la cabeza con el gol de Clemente. Maradona lo hizo por la derecha y Enrique por la izquierda»
  10. 10 UD-Málaga: cuándo y dónde ver el partido de la tercera jornada

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena

La Policía francesa apunta a la homofobia como móvil del asesinato de los cuatro hombres hallados en el Sena