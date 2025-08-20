Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 21 de agosto de 2025
fOtografía tomada en Choisy-le-Roi, en las afueras de París, donde los bomberos fueron llamados para sacar los cuerpos de cuatro hombres del río. AFP

Detenido un hombre tras el hallazgo de cuatro cadáveres en el río Sena, cerca de París

Una de las víctimas ha sido identificada como un hombre de la zona

Daniel de Lucas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:04

La Policía francesa ha detenido este miércoles a un hombre como presunto responsable de un delito de asesinato tras el hallazgo la semana pasada de ... cuatro cadáveres en las aguas del río Sena en Choisy-le-Roi, una localidad situada a 15 kilómetros de París.

