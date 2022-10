«Para que podamos negociar la paz con Rusia, primero debe detener las bombas» roberta metsola | presidenta del parlamento europeo No descarta un conflicto nuclear y augura un invierno «difícil» pese a reducir la dependencia del gas ruso

Cuando asumió el cargo de presidenta del Parlamento Europeo en enero de este año en sustitución del fallecido David Sassoli, Roberta Metsola (Malta, 1979) no podía imaginar que tendría que hacer frente a una guerra en el continente y una crisis energética y económica. Recibe a este periódico en Santander, donde ha participado en el 'Global Youth Lidership Forum', en su primera visita oficial a España. Muestra una posición dura con Rusia y elude entrar en polémica con Estados Unidos, del que niega que la Unión Europea (UE) haga «seguidismo».

– ¿Ve un final a la escalada en la guerra?

– Lo que estamos viendo es una escalada del lado ruso. Vimos bombardeos contra las principales ciudades de Ucrania, incluida Kiev; el asesinato indiscriminado de mujeres, niños, jóvenes... No podemos olvidar que estamos ante una invasión brutal, ilegal e injustificada.

– ¿Ha abandonado la Unión Europea la vía diplomática? Josep Borrell y Ursula Von der Leyen han hecho duras declaraciones de tono bélico.

– La paz solamente puede obtenerse con verdadera paz, y por el momento lo que tenemos son bombas siendo lanzadas sobre un país que está luchando por los valores que nosotros defendemos. Estamos en una situación extremadamente difícil. Putin pensó que podría tomar Kiev en tres o cuatro días, trató de asegurarse de que la OTAN nunca sería ampliada... ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que la UE, el G7 y la OTAN se han unido como nunca antes. ¿Por qué? Porque no debería ser aceptable que un país invada otro. No es aceptable que la integridad territorial sea cuestionada. Los valores fundamentales por los que pelea Ucrania son también los nuestros.

– ¿No buscan negociaciones de paz?

– No estamos en una posición para eso a día de hoy, cuando las bombas caen en una dirección. Para que podamos sentarnos en una mesa a negociar, las bombas deben parar.

– ¿Teme un conflicto nuclear?

– Siempre es una preocupación. Diría que nuestro 'error' fue no tomarnos esta preocupación lo suficientemente en serio. Nuestros amigos de países vecinos a Rusia nos advertían de que era un peligro creciente. Que Putin no se detuvo en 2008, ni en 2014 y tampoco parece que lo vaya a hacer ahora. Sin sonar alarmista, creo que todos los peligros deben ser considerados una prioridad en nuestra agenda.

– Una crítica que se hace a la UE es que se limita a hacer seguidismo de Estados Unidos...

– La UE ha mostrado resiliencia durante la pandemia y lideró la salida a la crisis sanitaria con la compra conjunta de vacunas, por ejemplo. Ahora, la guerra y la crisis energética han demostrado que debemos seguir actuando juntos. Pero también diría que el hecho de que Estados Unidos se haya alineado con nosotros y que actuemos de forma conjunta con los socios del G7 en la aplicación de las sanciones es algo extremadamente importante para nosotros. Todo ello solo puede demostrar liderazgo. Y una reflexión personal. El año pasado, cuando vimos la retirada de Estados Unidos de Afganistán, me dije a mí misma que la UE no podía seguir pensando que otro agente actuaría por ella en una crisis. Lo hicimos durante demasiado tiempo. Ya no.

ALIANZA ATLÁNTICA «Putin quiere evitar la ampliación de la OTAN, pero solo ha logrado unirla más»

VISIÓN A LARGO PLAZO «Debemos construir nuevos gasoductos para solucionar la crisis energética»

– Pero Estados Unidos se ha hecho con el mercado gasístico europeo. ¿No puede ser eso contraproducente para la UE en el largo plazo?

– Preferiría fijarme en una convergencia de alianzas en vez de en una lucha entre países. Sí, las decisiones tienen un precio. Sí, estamos en una situación en la que necesitamos bajar el precio de nuestras facturas, las de EE UU son más baratas. Sí, tenemos que encontrar soluciones económicas pero también energéticas que nos permitan abordar el acuciante impacto económico en nuestros ciudadanos. Pero no entraría en el debate sobre de quién es la culpa. Diría que todos estamos poniendo de nuestra parte para vencer a Rusia y que Ucrania gane la guerra.

– ¿Qué le diría a esas familias que han visto crecer las facturas como nunca antes?

– Ese es a día de hoy nuestro mayor desafío. Las facturas son muy altas, las tasas de interés están creciendo rápidamente y la inflación está en dobles dígitos. Y al mismo tiempo el paro juvenil marca récords. Lo que necesitamos hacer es, lo primero, entender todo esto, y no pensar que nuestros ciudadanos deben pagar toda la cuenta. Nosotros, como Parlamento Europeo, observamos la coyuntura económica y vemos dónde podemos dedicar más recursos para ayudar a nuestras familias y empresas. Y por ello hemos intervenido el mercado, hemos dado subsidios directos a las sociedades más vulnerables...

Tope al gas

– ¿El invierno va a ser difícil?

– Puede serlo, sí. Pero hemos ido más rápido de lo que creíamos almacenando gas y construyendo reservas de Gas Natural Licuado. Estamos cerrando acuerdos con terceros países que no teníamos antes. Hemos rebajado la dependencia del gas ruso hasta el 9% desde el inicio de la guerra. Pero en el largo plazo, debemos construir nuevas infraestructuras, nuevos gasoductos que no creíamos posibles. Ahí es cuando podremos decir que hemos abordado de verdad el problema.

– ¿Llegará el tope al precio del gas en la UE?

– Lo hemos pedido durante mucho tiempo, en línea con España y Portugal, así como otros países, para desacoplar el gas del precio de la electricidad. También estamos hablando de un mecanismo que pueda ser más ajustable frente al sistema alemán del TTF. Es difícil, porque esto está creando mucha inestabilidad en mucho gobiernos. Debemos tener la valentía de reconocer que solo Europa, y no los Estados miembro por libre, puede aportar la solución.

– Lleva en el cargo nueve meses. ¿Qué balance hace?

– El 18 de enero no imaginaba que tendríamos una guerra y una crisis energética como la actual. Esperábamos un periodo de recuperación económica y crecimiento. Pero eso también significa que la verdadera prueba es ahora. Debo ser capaz de devolver la confianza que me fue dada como primera mujer presidenta de este Parlamento, con la responsabilidad de llevar las riendas de una institución de 705 miembros y dar la respuesta adecuada de lo que nuestros ciudadanos esperan de nosotros.

– ¿Pesa el legado de David Sassoli?

– He heredado un legado extraordinariamente grande. Le prometí a David que continuaría su camino de ser firme en nuestros principios y valores.