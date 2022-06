El Movimiento 5 Estrellas completa su parábola

Del 32% alcanzado en las elecciones generales de 2018 a entre el 2% y el 4% en los comicios municipales celebrados el pasado fin de semana en cerca de 1.000 ayuntamientos. Aunque se trata de dos citas electorales muy diferentes (la de hace cuatro años de carácter nacional, mientras que a la más reciente sólo estaban llamados a participar 9 millones de ciudadanos), la comparativa entre ambas deja temblando al Movimiento 5 Estrellas (M5E). Esta fuerza política de ideología transversal y discurso populista va camino de la irrelevancia e incluso de convertirse en el partido «del odio». El calificativo no le ha venido de alguno de sus múltiples detractores, sino de su anterior líder y ministro de Asuntos Exteriores, Luigi Di Maio, que se ha enzarzado en una fea pugna con el actual presidente del M5E, el exprimer ministro Giuseppe Conte, mientras en las filas del movimiento se habla ya abiertamente de escisión.

La debacle en las elecciones municipales, en las que los 'anticasta' concurrían en casi todas las circunscripciones en alianza con el Partido Democrático (PD), la principal fuerza del centro izquierda, puede darle el golpe de gracia a una formación a la que le ha sentado muy mal su experiencia en el poder. Presente en los tres Gobiernos que se han sucedido en esta legislatura (los dos primeros liderados por Conte y el actual comandado por Mario Draghi), el M5E ha ido perdiendo apoyos electorales a pasos agigantados.

Los últimos sondeos le otorgan un 12% en intención de voto a nivel nacional, un porcentaje que según los expertos podría desplomarse por la combinación del desastre en las municipales y la pelea abierta entre Di Maio y Conte. Mientras que éste último trata de revitalizar al partido con un discurso crítico con el Ejecutivo de Draghi, del que el M5E forma parte, Di Maio tiene un perfil más institucional y no comparte la línea de Conte. También ha provocado roces la posibilidad de acabar con la norma interna que impide a los cargos de la formación repetir durante más de dos legislaturas, una cuestión que se decidirá en una votación interna a través de Internet a finales de mes.

Las claves Decadencia A la formación le ha sentado muy mal la experiencia de estar en el poder

Alternativa El voto populista ha quedado aglutinado en el ultraderechista Hermanos de Italia

«Nunca nos había ido tan mal. No se puede echar siempre la culpa a los demás. Creo que hay que asumir la responsabilidad respecto a una autorreferencialidad que debería superarse», dijo Di Maio sobre las recientes elecciones municipales, un análisis que le sentó mal a Conte, al que había acusado además de tener las ideas «poco claras». Éste le replicó diciendo que no aceptaba «lecciones de democracia interna» de él. Ambos ya habían tenido abiertas diferencias respecto al envío de armamento a Ucrania para defenderse de la invasión rusa, algo con lo que no está de acuerdo el presidente de la formación 'anticasta', que muestra abiertamente la puerta de salida a Di Maio. «No lo echamos nosotros, sino que se va él», dijo Conte en 'La Stampa'. No hubo que esperar mucho para que le replicara Di Maio: «Temo que el M5E corra el riesgo de convertirse en una fuerza política del odio».

En fase de disolución

Francesco Cancellato, director de la web informativa 'Fanpage', consideró que «estamos en los compases finales del M5E» y explicó su colapso por las tensiones que ha generado en el movimiento la combinación de su «idiosincrasia populista» con las responsabilidades de gobierno durante esta legislatura. La pelea entre Conte y Di Maio es, a su juicio, solo uno más de los problemas del M5E, que está en una fase de «disolución total», afirmó en 'Radio 24'.

Aunque el presidente del partido coquetea con la idea de salir de la coalición que sostiene al Gobierno de Draghi para recuperar un discurso de oposición, una posibilidad que también valora la Liga de Matteo Salvini, la realidad es que ya hay otra fuerza política que ha aglutinado el voto populista. Se trata de Hermanos de Italia (HdI), cuyo líder, la ultraderechista Giorgia Meloni, ha logrado convertir a su formación en la primera en intención de voto al rechazar formar parte de la alianza gubernamental y quedarse sola en la oposición en el Parlamento. Los sondeos colocan por encima del 22% a HdI, que batió ampliamente a la Liga en las recientes municipales como referencia para los votantes conservadores.