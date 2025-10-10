Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

El comité noruego la ha elegido sobre las otras 337 candidaturas «por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela»

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:02

Comenta

La Academia noruega ha anunciado este jueves en Estocolmo que el Premio Nobel de la Paz 2025 es para la opositora venezolana María Corina Machado. ... El comité la ha elegido por «por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia». Según el comunicado, leído por el presidente del comité, Jorgen Watne Frydnes, Machado, que lleva casi un año en la clandestinidad por la represión del régimen de Nicolás Maduro, «ha inspirado a millones de personas», «ha conseguido unir a la oposición» y «se ha mantenido firme frente a la militarización del país».

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  4. 4

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  5. 5 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  6. 6 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  7. 7 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido
  8. 8 En defensa del nuevo Guiniguada: quitar la losa de hormigón deja menos espacio público y menos zonas verdes
  9. 9 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  10. 10 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump