Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Corina Machado. EFE

María Corina Machado, la 'dama de hierro' en la clandestinidad que atormenta a Maduro

Inhabilitada durante tres lustros por el régimen chavista para presentarse a las elecciones, la política liberal se mantiene desde la clandestinidad como el icono del cambio social y político en Venezuela

Dagoberto Escorcia

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:36

Comenta

María Corina Machado es tan clandestina en su propio país, Venezuela, que la concesión del Nobel de la Paz no había llegado a sus medios ... digitales ni siquiera una hora después de su concesión. Los cierres de última hora recogen la apelación de Caracas a la ONU para protegerse de la guerra al narco emprendida por el presidente estadounidense, Donald Trump. Pero María Corina, la «esperanza» para el futuro de su tierra, sigue oculta.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  3. 3

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  4. 4 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  5. 5 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  6. 6 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  7. 7 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido
  8. 8 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  9. 9 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años
  10. 10 En defensa del nuevo Guiniguada: quitar la losa de hormigón deja menos espacio público y menos zonas verdes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 María Corina Machado, la 'dama de hierro' en la clandestinidad que atormenta a Maduro

María Corina Machado, la &#039;dama de hierro&#039; en la clandestinidad que atormenta a Maduro