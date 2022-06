Resaca electoral en el Palacio del Elíseo. El presidente, Emmanuel Macron, se pregunta cómo gobernar Francia con mayoría relativa, después de que el partido gubernamental y sus aliados perdieran la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional en las elecciones legislativas celebradas ayer. Ensemble (Juntos), etiqueta con la que se presentaba el partido de Macron y sus aliados en las legislativas, obtuvo 245 escaños, según los datos oficiales. El bloque macronista no logró la mayoría absoluta, para lo que se necesita tener al menos 289 de los 577 escaños.

La unión de partidos de izquierda (Nupes) de Jean-Luc Mélenchon obtuvo 137 diputados. Reagrupación Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, dio la sorpresa al pasar de 8 diputados que obtuvieron en 2017 a 89 escaños. Y Los Republicanos (derecha moderada) y sus aliados obtuvieron 64.

En un país tan presidencialista como Francia, no están acostumbrados a tanta fragmentación en la Asamblea Nacional y a tener que pactar para poder gobernar en caso de no tener mayoría absoluta. Con un partido gubernamental con una mayoría relativa y con los partidos más extremistas fuertes, muchos políticos y analistas se preguntan si el país galo es ingobernable. Los macronistas temen que «una parálisis total» del territorio. La portavoz del Ejecutivo, Olivia Grégoire, reconoció que gobernar será «complicado». «Hará falta imaginación, audacia y apertura. Mi pesadilla es que el país quede bloqueado», señaló en la radio France Inter.

Una de las opciones que podría tener Macron para gobernar y poder sacar adelante sus reformas sería aliarse con Los Republicanos. Pero el partido conservador no quiere. «No es cuestión ni de pacto ni de coalición ni de un acuerdo de cualquier tipo», dijo ayer Christian Jacob, presidente de Los Republicanos. El partido conservador seguirá, por tanto, en la oposición.

Tras los malos resultados de La República en Marcha en las legislativas, se multiplicaron, desde la izquierda a la extrema derecha, los llamamientos a la dimisión de la primera ministra Élisabeth Borne, nombrada hace un mes por Macron en el puesto. «La señora Borne debe marcharse», subrayó el diputado de Nupes, Manuel Bompard. De no hacerlo, la Francia Insumisa amenaza con presentar una moción de censura el 5 de julio, fecha en la que está previsto que Borne haga su discurso de política general en la Asamblea Nacional.

Primera fuerza de la oposición

Tanto la Nueva Unión Popular, Ecológica y Social (Nupes) como la Reagrupación Nacional reclamaban los dos ayer ser la primera fuerza de la oposición. Ambos exigían para ellos la codiciada presidencia de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. De los 137 escaños de la Nupes, habrá 12 diputados comunistas, 28 socialistas, 23 ecologistas y 74 de La Francia Insumisa. El grupo de Reagrupación Nacional tendrá 89 diputados, más que La Francia Insumisa si forma un grupo parlamentario sola.

Ante la entrada con fuerza de la extrema derecha en la Asamblea Nacional, Mélenchon propuso ayer que la Nupes se constituya en un solo grupo parlamentario en la Cámara baja del Parlamento. Pero la propuesta fue rechazada por el resto de partidos de izquierdas.

La creación de un único grupo parlamentario de Nupes no estaba, en principio, prevista en los acuerdos de esta alianza de cuatro partidos de izquierdas: La Francia Insumisa, el Partido Socialista, el Partido Comunista y Europa Ecología-Los Verdes (EE-LV). Lo que se acordó era que cada partido tuviera su propio grupo parlamentario y que hubiera un «intergrupo» no oficial para coordinarse entre sí.

Tras las legislativas, Mélenchon no será primer ministro, como él soñaba antes de los comicios. La Nupes no logró obtener la mayoría en la Asamblea Nacional, necesaria para forzar un Gobierno de cohabitación. Tampoco será diputado, ya que el veterano político no se presentaba esta vez como candidato en las legislativas. Pero el líder de Nupes todavía no piensa en jubilarse. «No dejo la vida política, no paro el combate», anunció Mélenchon.