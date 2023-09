Johnson, al cuidado de los tritones El ex primer ministro británico podrá construir una piscina en su mansión a cambio de respetar la biodiversidad presente en el jardín

Boris Johnson podrá construir una modesta piscina de cuatro por once metros en el jardín de la mansión que comparte con su esposa y sus tres hijos tras garantizar que la obra no perjudicará a los tritones, una especie protegida. El ex primer ministro británico ...

