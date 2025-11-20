Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Residentes de Sarajevo arrodillados durante un ataque a la capital. En el círculo, el Aleksander Vucic, presidente de Serbia. AFP

Una investigación relaciona al presidente serbio con las cacerías humanas en Sarajevo

Un nuevo informe presentado a la Fiscalía de Milán señala que Aleksander Vucic habría formado parte como francotirador en su juventud de un grupo paramilitar ultranacionalista que cercó la capital bosnia

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 19 de noviembre 2025

Comenta

Aleksander Vucic, presidente de Serbia desde 2017 y, antes, primer ministro del país balcánico durante tres años, habría participado como francotirador en las cacerías humanas ... que se desarrollaron durante el asedio de Sarajevo, que se prolongó entre 1992 y 1996 y en el que fallecieron más de 11.000 civiles. La noticia, conocida la semana pasada, de que la Fiscalía de Milán investiga la participación de millonarios italianos en estos macabros 'safaris', por los que pagaban grandes cantidades de dinero a los milicianos serbo-bosnios que cercaban la ciudad, ha removido viejas heridas en las repúblicas que formaban la antigua Yugoslavia, sacando a la luz la posible participación de Vucic en estos crímenes.

