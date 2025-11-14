Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una pareja corre por una calle de Sarajevo en pleno asedio de la capital bosnia. En la parte superior de la foto, el escritor Ezio Gavazzeni. Reuters

Ezio Gavazzeni | Escritor

Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»

El autor que ha impulsado la investigación del caso asegura que algunos de los participantes están aún vivos y espera verles sentados en el banquillo

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Jueves, 13 de noviembre 2025

Comenta

«No se trata sólo de algunas decenas de personas implicadas, sino de muchas más». Ezio Gavazzeni, el escritor que ha propiciado que la Fiscalía ... de Milán abra esta semana una investigación sobre los italianos que participaron en las cacerías humanas durante el asedio de Sarajevo, que se prolongó entre 1992 y 1996 y en el que fallecieron más de 11.000 civiles, trata de mantener un equilibrio entre las ganas de destapar la magnitud del horror y la necesidad de respetar la confidencialidad con la que se desarrollan las indagaciones de la Justicia. «No puedo decirlo», responde, de hecho, a las preguntas telefónicas de este diario acerca de quién organizaba los 'safaris humanos' en los que ricos hombres europeos y norteamericanos pagaban por apostarse en colinas alrededor de Sarajevo para disparar impunemente desde allí a la población civil.

