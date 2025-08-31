Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una manifestación propalestina en Berlín. AFP

La guerra de Gaza abre una brecha en las coaliciones de gobierno europeas

Divisiones internas sobre la política hacia Israel hacen tambalear las coaliciones de Bélgica y Países Bajos y amenazan al Ejecutivo alemán

Zigor Aldama

Domingo, 31 de agosto 2025, 20:50

Pocos conflictos resultan más polarizantes en Europa que la guerra que libran Israel y Hamás con dos millones de gazatíes y una veintena de israelíes ... como rehenes. Los atentados terroristas del 7 de octubre de 2023, que dejaron 1.200 muertos en zonas cercanas a la frontera de Gaza, provocaron una ola de solidaridad con el país hebreo que se ha ido erosionando debido a las continuas matanzas de civiles a manos de las Fuerzas de Defensa hebreas y a la inquebrantable determinación del primer ministro, Benjamín Netanyahu, de acabar con el grupo islamista que gobierna la Franja.

