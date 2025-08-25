Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El ministro de Exteriores belga, Maxime Prévot. EFE

La falta de sanciones a Israel pone al borde de la «crisis» al Gobierno belga

El ministro de Exteriores considera «crucial» el reconocimiento de Palestina ante la tibieza de los dos principales partidos de la coalición

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:39

El eco de las bombas que cada día Israel arroja sobre Gaza retumba también en la política europea. El pasado viernes dimitieron cinco ministros del ... Ejecutivo de Países Bajos y su partido, Nuevo Contrato Social (NSC), abandonó la alianza gubernamental porque no se habían aprobado sanciones contra Tel Aviv. La segunda ficha de ese dominó puede caer en Bélgica. El ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, amenaza con una «crisis» en la coalición que dirige el país desde febrero si no se toman medidas «ante las violaciones de los derechos humanos cometidas» por el Gobierno de Benjamín Netanyahu. Prévot ha fijado una fecha límite: el 5 de septiembre. Ese día, Bruselas debe anunciar si firma la Declaración de Nueva York, que aboga por la solución de los dos Estados y establece la necesidad de reconocer el Estado palestino.

