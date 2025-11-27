Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
Macron presentó la 'mili' voluntaria en la base alpina de Varces. EFE

Francia implanta el servicio militar voluntario

Macron sigue el ejemplo de Bélgica o Alemania y apuesta por una 'mili' que forme a 3.000 jóvenes a partir del año que viene y a unos 10.000 en 2030

Enric Bonet

París

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:19

Comenta

«El miedo no sirve para evitar los peligros. La única manera de hacerlo es prepararse para ellos». Con estas palabras, el presidente galo, Emmanuel ... Macron, justificó este jueves la creación de una 'mili' voluntaria que empezará a partir del verano de 2026. Como se había filtrado y comentado los últimos días en medios, Francia sigue el ejemplo de Alemania, Bélgica o Rumanía y apuesta por un servicio militar no obligatorio que solo integrarán aquellos jóvenes de 18 o 19 años que se decanten por ello. El anuncio realizado desde la base de Varces, en la zona de los Alpes, supone la recuperación de una formación castrense que el país vecino había suprimido en 1996.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  2. 2 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  3. 3 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  4. 4 Esto es lo que cobran los alcaldes de Canarias: unos superan los 90.000 euros y otros no llegan a 800 anuales
  5. 5 La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo
  6. 6 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  7. 7 La Guardia Civil desmantela una finca con cultivo de marihuana en San Mateo
  8. 8 Familiares de José el Negro y allegados al Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno
  9. 9 Juan Antonio Peña sale al paso de una posible moción de censura en Telde: «No tengo miedo»
  10. 10 La Aemet prevé un nuevo episodio que se notará el fin de semana en Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Francia implanta el servicio militar voluntario

Francia implanta el servicio militar voluntario