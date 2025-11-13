Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
Reclutas alemanes en unas prácticas de tiro en Ahlen. AFP

Alemania implantará una 'mili' voluntaria con un sueldo mensual de 2.600 euros

La coalición de gobierno se marca como objetivo sumar 70.000 nuevos soldados al ejército y, en caso de no lograrlo, convertir el servicio militar en obligatorio

Juan Carlos Barrena

Berlín

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:34

Comenta

Tras semanas de debates con distintas propuestas y alternativas, los partidos de la coalición de gobierno en Alemania -conservadores y socialdemócratas- han llegado en la ... madrugada de este jueves a un acuerdo para la reintroducción del servicio militar, que será inicialmente voluntario, pero podría convertirse en obligatorio en el caso de que no se alcancen las necesidades de reclutamiento para pasar de los 190.000 soldados actuales a 260.000. A ellos habrá que sumar unos 200.000 reservistas.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca Claudia provoca la caída de un muro y aplasta tres coches en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Familias ante la suspensión de clases: de aplaudir a los abuelos a denunciar que la modalidad online «no existe en Canarias»
  3. 3 Canarias aprueba la polémica ley que regula la vivienda vacacional
  4. 4 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  5. 5 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  6. 6 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500
  7. 7 El calor y los desechos orgánicos de las jaulas marinas podrían haber provocado la muerte masiva de peces
  8. 8 Estas son las carreteras cortadas en Canarias por la borrasca Claudia
  9. 9 Centros sin clases online por el pico de conexiones: «Ha habido más que en la pandemia»
  10. 10 Claudia descargó hasta 80,4 litros por metro cuadrado en ocho horas en Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Alemania implantará una 'mili' voluntaria con un sueldo mensual de 2.600 euros

Alemania implantará una &#039;mili&#039; voluntaria con un sueldo mensual de 2.600 euros