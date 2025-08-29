Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Soldados alemanes participan en una ceremonia militar. EFE

Los 10 países europeos que obligan a hacer la 'mili'

La propuesta para recuperar el servicio militar obligatorio en Alemania reabre el debate en el Viejo Continente

Daniel de Lucas

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:12

La decisión del Gobierno alemán de establecer un servicio militar voluntario, y abrir la puerta a hacerlo obligatorio en caso de que no se cumplan ... los objetivos de reclutamiento, lanza el debate de la 'mili' en Europa. La sombra de Putin crece desde el Oriente del Viejo Continente y ha puesto sobre la mesa de muchos Ejecutivos la opción de recuperar esta medida. Berlín había abolido en 2011 el servicio militar obligatorio y ahora da un paso atrás ante la amenaza rusa. La misma razón que señala Dinamarca para pisar el acelerador y adelantar a 2026 la obligación de realizar la mili para las mujeres, que hasta ahora podían alistarse como voluntarias.

Este contenido es exclusivo para registrados

