Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sesión del Parlamento Europeo en Estrasburgo. EFE

La Eurocámara aprueba una resolución que evita calificar de «genocidio» la situación en Gaza

El Parlamento Europeo respalda la propuesta de Von der Leyen de suspender el pacto comercial con Israel y solo menciona la palabra «genocidio» para referirse al caso abierto en la Corte Penal Internacional

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:40

Los principales grupos de la Eurocámara (los populares europeos, socialdemócratas, liberales, verdes) han sacado adelante una resolución no vinculante que denuncia la «dramática» situación en ... Gaza, que evita referirse a un «genocidio», y que respalda la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de suspender el Acuerdo de Asociación con Israel. La iniciativa que se ha aprobado también con algún voto favorable del grupo de extrema derecha de los Conservadores y Reformistas (ECR) ha obtenido 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones. Entre los eurodiputados españoles, la mayor parte del Partido Popular, el PSOE y PNV han apoyado la moción; Bildu y BNG se han abstenido y Vox e Irene Montero, entre otros, han votado en contra.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo
  2. 2 Miedo e incertidumbre sobre el futuro de la gestión de Las Canteras
  3. 3 Queda aplazado el desahucio que dejaba a la familia de Moisés García en la calle con seis menores
  4. 4 Un hombre armado con un cuchillo atraca un supermercado en Jinámar y huye con el dinero
  5. 5 La viñeta de Morgan de este jueves 11 de septiembre
  6. 6 Kirian anunciará hoy el alta médica y su inminente vuelta a los terrenos de juego
  7. 7 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  8. 8 El Gobierno español «asume» ante la UE limitar la venta de vivienda a no residentes en Canarias
  9. 9

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  10. 10

    Polonia cierra sus fronteras aéreas con Bielorrusia y Ucrania

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Eurocámara aprueba una resolución que evita calificar de «genocidio» la situación en Gaza

La Eurocámara aprueba una resolución que evita calificar de «genocidio» la situación en Gaza