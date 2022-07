La economía y el debate fiscal centran el debate entre los candidatos a sustituir a Johnson

La economía y la política fiscal centró en la noche del lunes el primer debate electoral entre los dos candidatos a suceder a Boris Johnson en la jefatura del Gobierno británico y la cabecera del Partido Conservador. La ministra de Exteriores británica, Liz Truss y el exministro de Hacienda de Reino Unido Rishi Sunak lucharon ante las cámaras de la BBC por hacerse con el favor de unos 200.000 militantes de la formación llamados a votar a lo largo de este verano. El ganador será proclamado el próximo 5 de septiembre.

Truss parece contar con ventaja según una encuesta realizada por YouGov, entre 730 miembros del Partido Conservador. Un 62% de ellos se declaró partidaria de la llamada nueva Margaret Thatcher, mientras que un 38% apoyará a Sunak, según recogió el pasado viernes Bloomberg.

Durante el debate, mientras que el extitular de Hacienda británico defendió no bajar los impuestos hasta que la inflación esté bajo control, Truss apostó por una respuesta «de inmediato», revirtiendo la subida de algunos impuestos e introduciendo una «moratoria temporal» en el impuesto verde sobre las facturas de energía, tal y como ha recogido 'The Guardian'.

«Actuar cuanto antes«

La ministra de Exteriores de Reino Unido argumentó que una subida de los impuestos en este momento dañaría la economía y llevaría al país a una recesión, y defendió «actuar cuanto antes» para aliviar el peso que sufren las familias para poder pagar la comida y la energía. Asimismo, Truss ha anunciado un plan de crecimiento económico con el que se revertiría una polémica subida reciente de las cotizaciones a la seguridad social, además de un plan para que el Gobierno de Reino Unido empezara a pagar la deuda en tres años, tal y como ha recogido 'The Independent'.

Por su parte, Sunak aseguró que los recortes de impuestos que pretende introducir su rival dejarían un agujero de 40.000 millones de libras (47.000 millones de euros) en las arcas públicas, y subrayó que su plan ofrece soluciones a largo plazo para «curar» la crisis del costo de vida del Reino Unido. «Tenemos que controlar la inflación», expresó. «Has prometido casi 40.000 millones de libras de recortes de impuestos no financiados, 40.000 millones más de préstamos. Ésa es la tarjeta de crédito del país. Si no lo pagamos ahora, a la larga les costará mucho más a ustedes y a todos los que están viendo en casa», dijo Sunak. Detalló además su intención de bajar impuestos «en el momento adecuado y sin comprometer servicios públicos».

Por otra parte, preguntados sobre si tendrían a Boris Johnson en su Ejecutivo, ambos candidatos expresaron un 'no', aunque con una contundencia dispar. «Estoy seguro de que tendrá un papel. Estoy segura de que hablará, pero no formará parte del Gobierno», dijo la jefa de la diplomacia británica, enfatizando que ella había sido una de las primeras partidarias de Johnson. Sin embargo, Truss aseguró que el aún 'premier' británico no querría un papel futuro en el Ejecutivo. «Necesita un merecido descanso», indicó.

Sunak fuemás directo al responder a la cuestión: «La respuesta sencilla para mí es no». Aún así, el extitular de Hacienda ha reconocido alguna de las «gestas» de Johnson, como al dar con una solución para el Brexit o su resultado en las últimas elecciones. «Al ofrecer una solución al Brexit y ganar unas elecciones es un 10 de 10, hay que reconocerle el mérito, probablemente nadie más podría haberlo hecho».