Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento

El aeropuerto de Múnich ha recuperado este viernes la normalidad tras su cierre provisional anoche por el avistamiento de drones incontrolados que obligaron a suspender ... el tráfico aéreo durante varias horas. Un total de 32 vuelos tuvieron que ser suspendidos (17) o desviados por el cierre temporal del segundo aeropuerto en importancia de Alemania tras el de Fráncfort.

Mientras 17 vuelos no pudieron despegar y se vieron aplazados, otros 15 que se dirigían a Múnich fueron desviados en pleno vuelo a los aeropuertos de Stuttgart, Núremberg, Fráncfort y Viena. Unos 3.000 pasajeros se vieron afectados en el aeródromo de la capital bávara por el cierre. Cientos de ellos pernoctaron en camas de campaña.

«A última hora de la noche del 2 de octubre, el control de tráfico aéreo alemán (DFS) restringió las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Múnich a partir de las 22,18 y luego las suspendió por completo debido a varios avistamientos de drones», informó la autoridad aeroportuaria en un comunicado. La dirección proporcionó camas plegables, mantas, comida y agua a quienes se quedaron varados en la terminal. «Ha sido una noche terrible, pero se trataba de eso o de perder los vuelos», comentaba un viajero a los medios, que no llegó a apercibirse de los movimientos de las fuerzas de seguridad en el aeropuerto en busca de los drones.

La Policía destacó este viernes que varias personas alertaron de la presencia de al menos un dron en el entorno del aeropuerto y más tarde sobrevolando sus pistas. La defensa contra estos aparatos están en manos de la Policía federal y estatal, que de inmediato ordenaron el despegue de helicópteros para seguir a los aviones no tripulados, sin éxito alguno.

Ampliar La terminal alemana ha permanecido cerrada toda la noche. Reuters

El cierre de Múnich es el último incidente de una cadena de perturbaciones del espacio aéreo europeo vinculados a 'drones fantasma'. Solo este pasado mes de septiembre, 14 aeropuertos del continente han debido restringir o cancelar sus operaciones debido a las incursiones. Nunca hasta ahora se ha producido una cifra tan alta en un mes, lo que consolida para los gobiernos de la UE que se trata de un episodio de «guerra híbrida» frente a supuestos incidentes civiles. El miércoles entró también en vigor en Lituania una prórroga del cierre aéreo de su frontera con Bielorrusia hasta diciembre para prevenir este tipo de acciones.

Confusión e incertidumbre

Dinamarca, Noruega y Polonia han sido tres de los países del continente especialmente afectados. El primero de ellos ha sido esta semana la sede durante dos días de la cumbre de líderes de la UE destinada a estudiar cómo combatir la amenaza por el aire. La preocupación es clara. Nunca una cumbre en la hasta ahora pacífica Europa se ha blindado tanto como la de Copenhague, con prohibición de hacer volar aviones no tripulados civiles durante una semana y el envío desde Alemania y Suecia de drones antiaéreos. Acudió el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, pero en esta ocasión no como líder que pedía ayuda para su nación en guerra, sino como experto en batallar contra drones que venía a prestársela a los gobiernos europeos.

El espacio comunitario, y el de la OTAN, están cambiando aceleradamente ante la nueva realidad de una 'guerra híbrida' que siembra confusión y alarma. El propia cumbre de Copenhague ha sido una apuesta por el «rearme» en una UE que desde la Segunda Guerra Mundial no ha sentido ninguna necesidad de instalar defensas antiaéreas en sus ciudades, por otro lado, muy poco prácticas. La posibilidad de derribar drones en este espacio es, sin embargo, es casi nula ante el riesgo de que los restos de los aparatos causen daños a la población civil.

La incertidumbre provoca consecuencias. Por ejemplo, Alemania vive una nueva crisis interna entre los ministerios de Defensa y Exterior sobre las características del servicio militar ante una escalada de tensión provocada por la guerra subterránea: drones misteriosos, asaltos cibernéticos y sabotajes a infraestructuras, según ennumeró hace poco el canciller Friedrich Merz. El titular de Defensa, Boris Pistorius, defiende este mismo viernes en 'Bild' que el servicio militar debe mantener su vocación voluntaria si no se produce un conflicto real, mientras su compañero en Asuntos Exteriores, Johann Wadephul ( CDU ), considera urgente reimponer de forma inmediata la 'mili' obligatoria «ante la nueva realidad de la guerra híbrida». «Confiar en Dios en que habrá suficientes voluntarios pronto dejará de ser suficiente», ha declarado en ese sentido el Inspector General del Ejército, Alfons Mais.

Ampliar Un soldado polaco custodia uno de los drones rusos que entraron en el espacio aéreo del país. Reuters

La cuestión que intriga a Europa es de dónde proceden los drones intrusos, ya que hasta ahora ninguno de los que han obligado a cerrar los aeropuertos de Dinamarca, Oslo o Múnich ha sido identificado. Todos los aparatos han desaparecido en cuestión de minutos sin que los militares ni la Policía hayan conseguido detectar su procedencia ni quién los pilotaba, aunque en todos los casos se atribuye a «profesionales» dada la capacidad de interferencia y, en especial, de huida.

La flota fantasma rusa

En lo único que hasta ahora se han puesto los gobiernos y los militares es en su intencionalidad. Salvo las intrusiones que se han descartado por errores o temeridades civiles –recientemente se detuvo a una persona que luego demostró tratarse de un simple piloto aficionado que dirigió su avión hacia donde no debía–, la mayoría de los vuelos han interferido aeropuertos o sobrevolado zonas militares y sensibles.

Berlín vive con una permanente mosca detrás de la oreja: en una sola noche el 25 de septiembre, estos aviones no tripulados aparecieron sobre el astillero de Kiel donde se fabrican submarinos, una central eléctrica, una refinería y el propio Parlamento estatal. El 29 de septiembre, otros enjambres fueron detectados sobre Rostock, el puerto del Báltico donde la OTAN dispone de una gran base logística; la sede de una empresa de defensa en Baviera y unas instalaciones de Airbus, que lo drones sobrvolaron durante «varias horas». El ministro germano del Interior, Alexander Dobrindt, admite que no todas esas invasiones proceden de aparatos extranjeros –es decir, son accidentales o producto de simple vandalismo–, pero sí añade que el exceso de episodios constituye «una señal de alerta».

Francia y el Reino Unidos tienen muy claro que las plataformas de lanzamiento se encuentran en la flota fantasma rusa, los viejos petroleros al margen de las sanciones y prácticamente de cualquier regulación que transportan el crudo de Moscú. Sus líderes, Emmanuel Macron y Keir Starmer, han anunciado en la cumbre de Copenhague que posiblemente la semana próxima los jefes de Estado Mayor de sus respectivo países se reunirán con mandos de la OTAN y de los restantes 33 países que confirman la denominada Coalición de los Voluntarios' para preparar operaciones conjuntas contra estos buques.

Su propósito es mermar la capacidad económica de Rusia interfiriendo en este comercio de pretróleo e intentar eliminar plataformas de lanzamiento de drones. Hay numerosas sospechas de que un buen número de vuelos ilegales podría partir de estos barcos, aunque la Fiscalía francesa arrojó este jueves un jarro de agua fría tras la interceptación de uno de ellos al anunciar que juzgará a su comandante por una falta de «colaboración», no por lanzar aviones no tripulados contra Europa.

Ampliar El 'USS Bulkeley' amarrado en Rota. EFE

De todas maneras, a los líderes y las agencias occidentales les resulta curioso que el petrolero, ahora llamado Boracay, haya sido localizado en las últimas semanas justo en zonas de navegación cercanas a dónde se reistraban incursiones aéreas. Aproximadamente se calcula que entre diez y quince buques de esta flota clandestina navegan por el Báltico. El Boracay salió de los astilleros en 2007 y, después de quince años en activo comercial, se transformó en buque fantasma. Desde ese momento ha cambiado cinco veces de nombre y siete de pabellón. Ha tenido nueve gestores, cuatro propietarios y tres controladores comerciales.

La OTAN cree que estos petroleros se encuentran también detrás de los sabotajes a los tendidos submarinos de tecnología y energía. Los barcos arrastran sus anclas por el fondo y cortan los cables, con una frecuencia en ascenso que obligó en enero a la Alianza Atlántica a poner en marcha una operación marítima de protección. La iniciativa, denominada Baltic Sentry, se ha convertido sin embargo en una misión más amplia de vigilancia, en la que interviene por primera vez Estados Unidos. La Armada ha enviado desde su base en Oslo dos aviones P-8A Poseidón, especializados en labores de Inteligencia y guerra antisubmarina, que a finales de septiembre patrullaban cerca de la frontera con Kaliningrado, según confirmó el ejérito noruego, y un destructor, el 'USS Bulkeley', que porta cien tubos de lanzamiento de misiles. La OTAN ha considerado su presencia como un «hito histórico» en la colaboración entre aliados.