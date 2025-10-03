Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Aviones en el aeropuerto de Munich. EFE

Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento

Numerosos pasajeros han debido pernoctar en la terminal después de la cancelación o el desvío de 32 vuelos por la aparición de aviones no tripulados que los helicópteros policiales no han logrado perseguir

Miguel Pérez y Juan Carlos Barrena

Alemania

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:57

El aeropuerto de Múnich ha recuperado este viernes la normalidad tras su cierre provisional anoche por el avistamiento de drones incontrolados que obligaron a suspender ... el tráfico aéreo durante varias horas. Un total de 32 vuelos tuvieron que ser suspendidos (17) o desviados por el cierre temporal del segundo aeropuerto en importancia de Alemania tras el de Fráncfort.

